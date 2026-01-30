България

От -12 до +23 градуса през февруари: Средиземноморски циклони и дъжд носят големи обрати

Месецът ще започне с облачно време с валежи, предимно от сняг, температурите ще са близки до климатичните норми

30 януари 2026, 10:03

Н ай-ниските температури през февруари в страната ще бъдат между минус 12 и минус 7 градуса, а най-високите - между 18 и 23 градуса, съобщи Анастасия Кирилова - синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), представяйки прогнозата за времето за месеца на отдела "Метеорологични прогнози" в НИМХ.

Тази година през февруари се очаква средната месечна температура да бъде около или над нормата, която в Северна България и по високите полета е от 1 до 3 градуса, в Южна България и по Черноморието - между 3 и 6 градуса, а в планините - между минус 8 и минус 4 градуса. 

Източник: БТА

Месечната сума на валежите ще бъде над нормата, която за по-голямата част от страната е между 30 и 50 литра на квадратен метър, в планините и южните райони - между 60 и 80 литра на квадратен метър.

Февруари ще започне с валежи и през първото му десетдневие ще има поредица от средиземноморски циклони

Месецът ще започне с предимно облачно време, с валежи, предимно от сняг, а температурите ще са близки до климатичните норми.

Още преди средата на първото десетдневие се очаква кратък период с малка вероятност за валежи и с по-значителни разкъсвания, и с намаления на облачността, когато температурите ще се понижат значително. 

Около средата на десетдневието и през втората му половина времето в страната ще се определя от поредица от преминаващи през Балканите средиземноморски циклони. Температурите ще се повишат, облачността ще се увеличи, вероятността за валежи на много места в страната се повишава.

В повечето райони валежите ще са от дъжд, но с нахлуването на студен въздух, в тила на циклоните в ниските планински райони, по високите полета в Западна България и в Предбалкана, се повишава вероятността за валежи от сняг, без да се образува трайна снежна покривка.

През второто десетдневие температурите ще се обичайни за месеца, а в края на февруари ще има повече слънчеви часове

Изгледите за второто десетдневие на февруари са през повечето дни облачността да бъде значителна, остава с повишена вероятност за валежи, а температурите да бъдат около и над обичайните за средата на февруари.

Тенденцията за облачно време с валежи се запазва до около 22-23 февруари. През следващите дни, до края на месеца, вероятността за валежи намалява, очаква се да има повече слънчеви часове и температурите да се повишат, прогнозира синоптикът от НИМХ Анастасия Кирилова.

Източник: Димитрина Ветова/БТА    
