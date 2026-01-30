Как Доналд Тръмп вдига рекордно цените на златото и среброто

Р екордното поскъпване на благородните метали от 2025 г. продължи да се засилва през първия месец на 2026 г., тъй като Доналд Тръмп продължава да разклаща основите на световната икономика, предаде The Guardian.

Златото отбелязва силен ръст от миналото лято, като многократно подобрява рекордите си. То нарасна с над една четвърт този месец и в четвъртък достигна нов връх от малко под 5595 долара за унция.

Исторически рекорд: Златото прехвърли 5000 долара заради „фактора Тръмп”

По-късно същия ден то спадна рязко до 5250 долара, тъй като се разгоряха спекулации за възможни действия на САЩ в Иран. В ранната търговия петък спадна с 5%, до 5 107,79 долара за тройунция, но това все още е почти двойно по-висока цена от тази в началото на втория мандат на Доналд Тръмп в Белия дом преди година.

Междувременно среброто се търгуваше под 30 долара за унция, когато президентът се готвеше да обяви своите тарифи за „деня на освобождението“ миналия април, но оттогава цената му почти се учетвори до над 118 долара за унция, като най-бързият скок дойде през последния месец.

Джузепе Серсале, стратег от италианската Anthilia, заяви, че пазарът носи „всички белези на мания“, описвайки последните движения на цените като „параболични“.

Какво стои зад този скок?

The silver market is just wild.



9:15 am $121 per oz

10:29 am $106 per oz

4:00 pm $117 per oz



Silver spent 4 years between $20 to $30 barely moving just 50 cents up or down per day.



Now silver is having price swings of $15 per day. The volatility is crazy. pic.twitter.com/er29iIePRD — Wall Street Mav (@WallStreetMav) January 29, 2026

Златото винаги е било крайното „безопасно убежище“ – актив, който съхранява стойността си пред лицето на инфлационни рискове или по-широка икономическа и геополитическа несигурност, като всичко това Тръмп предостави в изобилие.

Агресивните политики на администрацията – включително наказателни мита за търговски партньори, заплахи за анексиране (като Гренландия) или бомбардиране на други държави (като Иран) и засилващ се натиск върху Федералния резерв (Fed) да намали лихвените проценти, дори инициирането на наказателно дело срещу председателя на централната банка Джеръм Пауъл – накараха инвеститорите да се насочат към благородния метал.

Тръмп възобнови нападките си срещу Пауъл, след като Fed взе последното си решение да запази лихвените проценти в сряда, публикувайки в социалните медии: „Дори този идиот признава, че инфлацията вече не е проблем.“ Въпреки това, анализаторите предупреждават, че подриването на независимостта на Fed рискува допълнително да подкладе покачването на цените.

Даниела Хатхорн, старши пазарен анализатор в Capital.com, обобщи ситуацията:„Златото и среброто отразяват повече от краткосрочен пазарен стрес; те показват преоценка на доверието. Става дума за доверие във валутите, в институциите и в стабилността на икономическия ред след Студената война.“

Идеята тук е, че дори ако инфлацията в САЩ излезе извън контрол, подкопавайки стойността на долара (идея, известна като „обезценяване“), златото ще запази стойността си. Същият аргумент обаче важи и за криптовалути като биткойн, които не са обхванати от същата купуваческа треска като благородните метали.

Какво друго се случва?

Както Световният златен съвет (WGC) посочи в своя тримесечен доклад за данни тази седмица, друг фактор е добавянето на злато към резервите на централните банки. Тази тенденция изглежда представлява скромна диверсификация от стандартния резервен актив – държавните облигации на САЩ – тъй като хаотичният подход на Тръмп поражда безпокойство относно идеята да се държат милиарди долари в дългови разписки от Вашингтон.

Анализът на WGC обаче също така показа, че докато „покупките на централните банки остават важен и допринасящ фактор“ за глобалното търсене, тези покупки всъщност са били с 21% по-ниски през 2025 г. спрямо година по-рано, възлизайки на 863 тона.

Вместо това, както при много бумове и балони, значителна част от последния скок изглежда представлява индивидуални инвеститори – които или се включват в търговията с „убежища“ на фона на катастрофални заглавия, или просто виждайки скока на цената, се включват масово.

Луиз Стрийт, старши пазарен анализатор в WGC, заяви, че миналата година „както потребителите, така и инвеститорите са купували и държали злато в среда, в която икономическите и геополитическите рискове са станали новото нормално“, добавяйки: „Инвестиционното търсене беше в центъра на вниманието, тъй като инвеститорите се надпреварваха да се сдобият със злато по всички налични пътища.“

Във Великобритания уебсайтът на Кралския монетен двор призовава индивидуалните потребители да „направят първата стъпка към укрепване на финансовото си бъдеще с вечната привлекателност на златото“.

Цената на среброто изглежда е попаднала в същата спекулативна треска като златото през последните седмици – може би защото по-ниската му цена го прави по-достъпен като клас активи.

Ами доларът?

Опасенията относно независимостта на Fed и по-широката стабилност на американската политика не само подхранват пазара на благородни метали, но изглежда оказват и низходящ натиск върху долара, който бележи спад през последната седмица.

Еврото проби нивото от 1,20 долара във вторник, преди да отстъпи леко, докато 1 паунд струваше 1,38 долара в четвъртък, поскъпвайки с почти пет цента за две седмици. Както Естер Гарян от UniCredit отбеляза в изследователска бележка: „Доларът е подложен на подновен натиск за обезценяване от средата на януари, тъй като геополитическите рискове, нарастващото търговско напрежение и опасенията относно независимостта на Fed отново се появиха.“

Администрацията на Тръмп понякога изглеждаше раздвоена по въпроса дали иска да види по-слаб долар – за да подпомогне усилията на президента за намаляване на търговския дефицит – или по-силна валута, като символ на икономическа мощ. Доларът падна до четиригодишно дъно спрямо кошница от други валути в сряда, след като президентът омаловажи слабостта на валутата, казвайки: „Не, мисля, че е страхотно.“

Но неговият министър на финансите, Скот Бесент, попитан по-късно за слухове за евентуални координирани действия на централните банки за подкрепа на разклатения японски йен, настоя: „Няма да коментираме, освен да заявим, че имаме политика на силен доларл“

Бързите пазарни движения в Япония, на фона на рязкото покачване на доходността на държавните облигации, тъй като инвеститорите разчитат на рязко увеличаване на разходите след предстоящите предсрочни избори, усложняват картината.

Ако инвеститорите се отдръпват от САЩ, защо цените на акциите не са се сринали?

Вместо да се сринат, американските акции се представиха силно през последните 12 месеца, водени непропорционално от технологичните компании от „великолепната седморка“, чиито приходи рязко нараснаха благодарение на бума на изкуствения интелект. Включително дивидентите, S&P 500 нарасна със 17,9% през 2025 г.

Докато много анализатори и немалко технологични ръководители се притесняват, че настоящите високи цени на акциите може да са балон, инвеститорите изглежда вярват, че, както Чък Принс, тогавашен главен изпълнителен директор на злополучната банка Citigroup, го формулира още през 2007 г., „докато музиката свири, трябва да станеш и да танцуваш.“

И вероятно са били подкрепени от надеждите за нови намаления на лихвените проценти през следващите месеци, ако инфлацията в САЩ остане под контрол.

Подобно, за разлика от преди година, когато имаше кратка разпродажба на държавни облигации, наративът „продай Америка“ все още не изглежда да е обхванал и пазарите на облигации.