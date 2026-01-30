Гутериш: Време е жена да оглави ООН

Г енералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че е настъпило време жена да поеме поста начело на световната организация, предаде ДПА. Мандатът на Гутериш изтича в края на настоящата година.

"Мисля, че е настъпило ясно времето ООН да бъде оглавен от жена. Нямам съмнения относно това", каза Гутериш на традиционната си новогодишна пресконференция.

UN Secretary-General Antonio Guterres said global challenges cannot be solved by a single dominant power or by dividing the world into competing spheres of influence.



He specifically named the United States and China.https://t.co/MLVxIevNMc — DW News (@dwnews) January 30, 2026

Гутериш е начело на ООН от 2017 г. Негов приемник трябва да бъде избран преди края на втория му мандат.

Никога досега ООН не е била оглавявана от жена.

Председателката на Общото събрание на ООН Аналена Бербок, която е бивш министър на външните работи на Германия също се обяви за това жена да наследи поста от Гутериш.

Засега има само един кандидат за приемник на Гутериш и това е Рафаел Гроси, издигнат от Аржентина. Той е настоящ ръководител на Международната агенция за атомна енергия.