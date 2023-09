Памела Андерсън зашеметява без грим на Седмицата на модата в Париж

56-годишната Памела Андерсън изглеждаше зашеметяващо без грим в четвъртък на представянето на дамската колекция пролет/лято 2024 на Isabel Marant в рамките на седмицата на модата в Париж.

Андерсън носеше дългата си руса коса разпусната, оставяйки я да се спуска свободно по раменете, а естествената ѝ кожа сияеше.

Тя се усмихваше на камерите, докато демонстрираше свежата си визия, която се отличаваше и с по-тънки вежди в стила на ранната ѝ епоха.

Звездата от "Спасители на плажа" носеше яркожълта миди рокля без ръкави.

На Седмицата на модата в Париж, която продължава до вторник, Андерсън заложи на семпла визия, включително минимален грим. Устните ѝ бяха оцветени в розово, а по бузите ѝ имаше прасковен руж. Тя внесе цвят с ноктите си, които бяха лакирани в ярко черешово червено.

