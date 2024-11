Отвратителната истина за мистериозните топчета, открити по плажовете на Сидни

А встралийски учени разгадаха загадката, която завладя Сидни: какви са лепкавите топки, които миналия месец бяха изхвърлени на някои от известните плажове на града?

Първоначално се смяташе, че това са катранени топчета, но всъщност те са „отвратителна“ комбинация от човешки фекалии, олио за готвене, химикали и наркотици, твърдят изследователите.

Осем плажа, сред които и Бонди, бяха затворени за няколко дни и беше разпоредено масово почистване, след като от 16 октомври започнаха да се появяват хиляди черни следи.

Изследванията на химиците установиха, че топките най-вероятно са резултат от разлив на отпадъчни води, въпреки че точният им произход остава неизвестен.

Миналия месец властите в Нов Южен Уелс (НЮУ) заявиха, че подозират, че предметите са смес от мастни киселини, мазут и химикали, които се съдържат в почистващи и козметични продукти.

Но по-нататъшни тестове установиха, че е малко вероятно материалът да произхожда единствено от нефтен разлив или отпадъци от кораб, както смятаха някои.

