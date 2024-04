Нападение с нож в търговски център в Сидни, има жертви и ранени (СНИМКИ/ВИДЕО)

П олицията е евакуирала посетителите на търговския център Уестфийлд в центъра на Сидни, където е било извършено нападение с хладно оръжие, предаде Асошиейтед прес, като цитира информация от местни медии.

Reuters съобщава, че евакуираните са били стотици.

BREAKING:



Suspected terror attack in Sydney, Australia. Several people killed



Different reports coming in on whether it’s a stabbing or shooting attack.



People can be seen running inside the shopping mall in Bondi where the attack took place pic.twitter.com/3qJj32RWSj