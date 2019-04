О тварянето на саркофаг с мумия на висш жрец от преди 2500 години в древно гробище на юг от египетската столица Кайро бе излъчено директно по американския телевизионен канал "Дискавъри," предаде Ройтерс.

Египтологът Захи Хауас и негови сътрудници отвориха три запечатани саркофага, положени в семейна гробница от времето на 26-ата династия. В единия имаше добре запазена мумия на могъщ жрец, увита в ленено платно и украсена със златна фигура на богинята Изида.

В другия беше положена мумия на жена, украсена със сини мъниста, а в третия - мумия на баща на семейство.

Древното гробище се намира в провинция Ал Миня.

То е открито преди година и половина и разкопките продължават. Египетските археолози откриха и балсамирана глава, което представлява рядко срещана находка.

"Не съм попадал на подобни находки от късния период, заяви Хауас. Мисля, че на това място трябва да се правят разкопки поне още 50 години". Според него в района могат да да бъдат открити и други древни гробове.

