М умия на 800 години позната като „Кръстоносеца” беше обезглавена, а самата глава – открадната от крипта под църквата St. Michan's в ирландската столица Дъблин, пише сайтът „Лайв Сайънс” (Live Science).

Според изявление на Църквата на Ирландия, вандали проникнали в едно от подземните помещения на църквата, където „осквернили” телата на няколко мумии, погребани там. Служителите на църквата открили щетите в понеделник.

В допълнение към обезглавяването на мумията, известна като „Кръстоносеца” и изваждането ѝ от ковчега,

вандалите са осквернили и останките на мумия, наречена „Монахинята”,

информират от църквата.

#FolkloreThursday - These are #StMichan's mummies - #Dublin #Ireland sadly desecrated earlier this week - The head of the 800 yr old crusader stolen (rub his finger for luck formerly), the nun's body was vandalized. Makes me heartsick. pic.twitter.com/FHrNG8VUrD