Ново изследване показва основните причини за рак в света

Б лизо половината от онкологичните заболявания в света могат да се припишат на дадени рискови фактори, сред които на първо място са тютюнопушенето и алкохолът. Това е изводът в пространно научно изследване, публикувано днес, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

