С лед като беше потвърдено, че Мадона ще бъде специалният гост на "Евровизия 2019", организаторите обявиха днес и кой ще открие фестивала в Тел Авив.

Конкурсът ще бъде открит от Дана Интернешънъл, която шокира европейската публика преди 21 години и донесе победа на Израел през 1998 г.

Дана Интернешънъл Източник: Getty Images/Guliver

Точно след 20 години музикалното състезание отново се провежда в Тел Авив, а първата транссексуална звезда на сцената на "Евровизия" ще изпее тогавашната печеливша песен Diva.

Групи от хора са особено ядосани, споменавайки бойкота на фестивала през въпросната година заради тяхната представителка.

"С тази победа Господ ми доказа, че е на моя страна", заяви Дана пред репортери след конкурса тогава и така предизвика още по-голям гняв сред вярващите в Израел. Но след победата стана европейска звезда и един от най-известните транссексуални в света.

Коя е Дана Интернешънъл

Ярон Коен се ражда в бедно семейство в покрайнините на Тел Авив. По някои данни е кръстен на чичо си, загинал при терористичен акт. Ярон е най-малкото дете в семейството – сестра му Лимор е с четири години по-възрастна, а брат му Нимрод с три. Баща му е помощник съдия, а майка му е домакиня. От ранна детска възраст на Ярон му харесва да играе с момичета, а като играчки използват кукли. Може да се предположи, че транссексуалността му се заражда още в детството.

На осемгодишна възраст започва да се занимава с музика. От десетгодишен пее в общинския хор, а на четиринадесет взима участие в мюзикъла "Йосиф". На 16 години започва да излиза в клубовете, облечен в ярки женски дрехи и накити. Към неговите нови радости, родителите му се отнасят като към "странности" на тийнейджър и го разбират.

През 1988 сменя името си на Дана и записва пародия на песента на Уитни Хюстън My name is not Susan, която скоро става много популярна. Следващата песен Dana International вече успява да пробие в американските чартове и така хората извън Израел се запознават с изпълнителя.

След излизането на запис на Dana International младият Ярон има не само популярност, но и пари, затова през 1993 година той прави най-важната стъпка в живота си – отива в Англия за операция по смяна на пола.

Ярон променя мъжкото си има на женско – Шарон, и така на бял свят се появява Шарон Коен, излязла под сценичния си псевдоним Dana International. След рехабилитационен период излиза първият ѝ албум, който става златен.

Днес е на 47 г. и е една от най-известните певици в Израел.

Организаторите на песенния конкурс вече предизвикаха недоволството на хората с поканата на Мадона, която ще вземе хонорар от 1 млн. долара за участието си на финала.

