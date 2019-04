Н а 18 май ще се проведе финалът на 64-то издание на конкурса за най-добра песен „Евровизия”.

Миналата седмица се разбра, че на сцената на събитието ще излезе една от най-обичаните певици на миналия век срещу хонорар, възлизащ на 1 млн. долара.

Тази новина скандализира много известни личности от британския остров, сред които музиканта Питър Гейбриъл и режисьора Кен Лоах.

Цяла група културни дейци са решени да бойкотират събитието, а като основание за това свое желание отбелязват неприемливо високия хонорар, който певицата ще получи, докато в същото време в Палестина се води нестихваща война.

Hey @Madonna



You are one of the richest popstars on earth.



Are you really desperate for more money that you're willing to forget just what Israel has done to #Palestinian children?



Money over child death right?#MadonnaDontGo #Madonna #BoycottEurovision2019 #FreePalestine — Sammie ♥️ (@oneforsorrow87) April 9, 2019

Ето какво гласи един коментар в социалните мрежи по повод разразилия се скандал:

„Хей, Мадона

Ти си една от най-богатите изпълнителки на този свят.

Толкова ли отчаяно се нуждаеш от тези пари, че се съгласяваш да забравиш какво Израел стори на палестинските деца?

Парите над детската смърт, нали?”

Източник: Getty Images/Guliver

Всички, подписали петицията срещу „замазването на очите” от страна на Израел, се обявяват за прозрачност.

Според тях страната от Близкия Изток се опитва да отклони вниманието от действията си, които предприема по Ивицата Газа.

Разбира се, има хора, които не възприемат тези идеи и приемат участието на дивата на финала на „Евровизия” като нещо положително.

„Вече е официално. Мадона ще пее на финала на „Евровизия” в Израел, а аз все още нямам билет?”

Can everybody acknowledge that @Madonna will bring the spotlights to the eurovision contest and also the issues going on in israel to the whole universe not the other way around 👑🎆🎆🎆👊 #madonna pic.twitter.com/aeZk6cf4k1 — Leonardo Braz (@brazleonardo12) April 8, 2019

„Нека всички признаем, че Мадона ще привлече вниманието към сцената на „Евровизия” и също така към всички събития и проблеми в Израел”.

Конкурсът за най-добра песен ще се проведе между 14 и 18 май в Тел Авив, а участниците тази година са 41.

