Отново оперираха монакската принцеса Шарлийн

П ринцесата на Монако Шарлийн беше оперирана в Република Южна Африка (РЮА).

Операцията заради инфекция, получена още през май, е преминала много добре, съобщи АФП, позовавайки се на дворцов източник.

Принцесата е била под обща упойка и ще остане в болницата в РЮА 48 часа за наблюдение.

Принцът на Монако: Жена ми не е в изгнание

Настоящата операция втората по ред, която принцеса Шарлийн прави в РЮА. Първата беше извършена на 13 август в болницата в Дърбан и продължи четири часа под обща анестезия. Тя беше хоспитализирана под псевдоним.

Принцесата отново беше приета в болницата на 1 септември, когато изведнъж се почувствала зле, но тогава не се наложи хирургическа намеса.

Възможно е инфекцията, която е причинила настоящите усложнения, да е причинена от операция във връзка със зъбни импланти, направена в Европа.

