Изписаха от болницата в ЮАР принцесата на Монако

П ринцесата на Монако Шарлийн излезе от болницата в Република Южна Африка, където бе лекувана от инфекция на ушите, носа и гърлото. Това съобщи говорителка на княжеството, цитирана от Ройтерс.

Шарлийн бе хоспитализирана по-рано тази седмица, след като припадна заради усложнения от състояние, което не е повод за тревога, посочи дворът на Монако в петък.

