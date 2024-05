Откриха жив изчезнал преди 27 години мъж в дупка в дома на съседа му (ВИДЕО)

В живота понякога ставаме свидетели на необясними ситуации. Ситуации, които изглеждат като почти извадени от холивудски сценарий, но всъщност са самата реалност. Точно такъв е случаят и с алжиреца Омар Бин Омран, който изчезва преди 30 години на 17-годишна възраст в град Джелфа.

По онова време бушува гражданска война между правителството и различни ислямистки групировки, така че в даден момент семейството му просто предполага, че той е станал жертва на трагичните обстоятелства.

NEW: Man who disappeared 27 years ago at the age of 17, found alive 200 meters from his family's home in a neighbor's cellar.



Insane.



Omar Bin Omran of Algeria disappeared 27 years ago. He went missing in 1998 on his way to a vocational school.



A 61-year-old is in police… pic.twitter.com/idkvSCykmh