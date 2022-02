Откриха отлично запазен фосил на птерозавър на 170 милиона години

Ф осил на птерозавър на 170 милиона години, който според учените е най-добре запазеният скелет на праисторическо летящо влечуго, е открит на остров Скай в Шотландия, съобщи Асошиейтед прес.

От Националния музей на Шотландия обявиха, че вкаменелостите на птеродактила са най-големите, откривани досега от юрската епоха. Размахът на крилете на влечугото е повече от два и половина метра.

Останките са открити през 2017 г. от докторантката Амилия Пени по време на разкопки на остров Скай, след като тя забелязва челюстите на птеродактила в скала. Фосилът ще бъде прибавен към колекцията на музея.

"Така качествено запазени птерозаври са изключителна рядкост и обичайно се откриват в скални формации в Бразилия и Китай. Въпреки това огромен и отлично запазен птерозавър се появи в Шотландия", каза Наталия Ягиелска, докторантка в университета на Единбург, която е автор на научна публикация за откритието.

