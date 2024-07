Oткриха потънал кораб, натоварен със 100 бутилки шампанско в Балтийско море

К рай бреговете на Швеция бе открит 170-годишен потънал кораб, препълнен с най-доброто европейско шампанско и минерална вода.

Около 100 бутилки с бълбукащата течност бяха открити по-рано този месец от водолазната група Baltictech само на 37 километра южно от шведския остров Оланд в Балтийско море.

„Целият потънал кораб е зареден догоре с щайги с шампанско, минерална вода и порцелан“, казва Томаш Стачура, водолаз и ръководител на екипа на Baltictech, в изявление, изпратено до IFLScience.

„Гмуркам се от 40 години и често се случва да има една или две бутилки... но да открия потънал кораб с толкова много товар, това е за първи път за мен“, каза Стачура.

Въпреки че бутилките от шампанско може да са водещото заглавие, минералната вода е тази, която има най-голямо историческо значение. През XIX в. минералната вода е ценена заради лечебните си свойства и се превръща в модна напитка за богатите и известните в Европа.

Тя се е съхранявала в запечатани глинени бутилки, което дава важна информация за историята на кораба. Формата на печата показва, че бутилките са произведени между 1850 и 1867 г. от германската компания Selters, прочута с натуралната си минерална вода, добивана от планината Таунус, северно от Франкфурт.

„Успяхме да заснемем името на марката, отпечатано върху глинена бутилка, която се оказа от германската компания Selters, произвеждана и до днес. Логото е имало тази точна форма през този период“, обяснява Марек Качай, подводен видеооператор в Baltictech.

Освен това порцеланът на борда на потъналия кораб е бил произведен от керамична фабрика, която все още съществува, така че екипът е установил контакт с компанията, за да открие повече информация.

