Български астрономи откриха нова „свръхземя“: Планета без аналог в нашата система

Български екип от СУ „Св. Кл. Охридски" обяви откриването на нова екзопланета от тип „свръхземя" около звездата Макондо. Тя е 5 пъти по-масивна от Земята и се намира на 91 светлинни години от нас. Водещ автор на престижното изследване е Деница Стоева

24 март 2026, 10:28
Б ългарската група за търсене на екзопланети към проекта „EXO-RESTART” към  катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ е с нова научна публикация с водещ принос от България, в която се съобщава за новооткрита свръхземя около звездата GJ 1137. Откритието е направено в резултат на анализ на дългопериодичната магнитна активност на звездата и е прието за публикувано в престижното международно списание Astronomy & Astrophysics. Водещ автор на изследването е Деница Стоева, докторант в катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ и млад учен към проекта „EXO-RESTART”.

Екзопланети са всички планети, които обикалят около звезди извън Слънчевата система. Търсенето на екзопланети и особено на такива, подобни на Земята, е една от най-актуалните и интересни научни задачи днес. В ново проучване международен екип с водещо българско участие съобщава за откриването на нова екзопланета от тип „свръхземя“. Тя се намира на 91 светлинни години от нас и обикаля в орбита около звездата GJ 1137, по-известна сред широката публика с името Макондо. Звездата е по-малка и по-хладна от Слънцето, което ѝ придава леко оранжев оттенък. Част е от южното съзвездие Помпа и е кръстена на едноименния град от творбата на Габриел Гарсия Маркес „Сто години самота“. 

Още от 2005 г. е известно, че в орбита около GJ 1137 обикаля екзопланета. Тя е открита от екипа на д-р Кристоф Ловис чрез метода на лъчевите скорости. Този метод включва измервания  на движението на звездата по линията на наблюдение, породено от наличието на една или повече екзопланети в системата. Използвайки само 16-те измервания, с които разполагат тогава, учените успяват да открият GJ 1137b – екзопланета от тип „топъл Сатурн“ с орбитален период от 145 дни.

Днес, 20 години по-късно, екип от астрономи със силно българско участие анализира отново системата и открива втора екзопланета. Благодарение на продължителните наблюдения със спектрографа HARPS, разположен на 3,6-метровия телескоп на Европейската южна обсерватория (ESO) в Ла Сия, Чили, българските учени, част от проекта EXO-RESTART към  катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, имат възможността да анализират данни за GJ 1137, събирани от 2004 г. до 2017 г. включително. В резултат, учените разполагат със 140 прецизни наблюдения на лъчевата скорост на звездата. Анализът им позволява да се подобри значително знанието за системата на GJ 1137. В наскоро приетата за публикация в престижното международно списание Astronomy & Astrophysics статия учените съобщават за откриването на GJ 1137c – екзопланета от тип „свръхземя“ с период от 9,4 дни и маса над 5 пъти тази на Земята. Свръхземите са по-големи по размери от Земята, но значително по-малки от Нептун. Това са планети без аналог в Слънчевата система, и точно това прави откритието на GJ 1137c особено интересно и значимо.

Учените успяват също да подобрят оценката на параметрите на вече познатата екзопланетa, GJ 1137b, и най-вече масата ѝ. Тя е преизчислена от 0,37 на 0,45 пъти масата на Юпитер, т.е. планетата е около 20% по-масивна, отколкото се смяташе досега. Научната работа показва също, че наличието на дългопериодична магнитна активност не е присъща само на нашето Слънце. Това подчертава необходимостта от дългосрочно наблюдение на звездите при търсенето на екзопланети. В допълнение, изследването показва, че внимателният анализ на индикаторите на звездна активност в комбинация с лъчевите скорости е много важен, за да не бъдат звездни сигнали погрешно изтълкувани като планети.

„Наличието на голямото количество данни, покриващи 13 последователни години, ни позволи успешно да разграничим “пулса“ на звездата от сигналите, причинени от екзопланети“, разказва Деница Стоева, докторант към катедра „Астрономия“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, член на екипа на проекта EXO-RESTART и водещ автор на изследването. „Подробното моделиране на лъчевите скорости заедно със звездната активност разкри сигнала на новата свръхземя и ни предпази от погрешното интерпретиране на звездния цикъл като юпитерова планета. Това е поука за всички, занимаващи се с откриването и изучаването на екзопланети“, допълни Атанас Стефанов, докторант към Института по астрофизика на Канарските острови и съавтор на изследването.

Работата на българската научна група за търсене на екзопланети е подкрепена от проект EXOplanetary dynamics and stability: Reverse Engineering of STable multiplanetary ARchitecTures (EXO-RESTART), финансиран чрез договор КП-06-ДВ/5 от 15.12.2021 г. с Фонд „Научни изследвания“ по Национална научна програма (ННП) „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ 2021 (ВИХРЕН-2021). Ръководител на проекта е д-р Трифон Трифонов.

Научната публикация „Long-period magnetic activity in the K dwarf GJ 1137 and a new super-Earth on a 9-day orbit “ е достъпна като pre-print ТУК.  

Повече за EXO-RESTART можете да откриете ТУК.  

 

Източник: БТА    
Екзопланети Свръхземя GJ 1137 Български учени EXO-RESTART Софийски университет Лъчеви скорости Звездна активност Деница Стоева HARPS спектрограф
Пари за бензин: Как да вземете помощ от 20 евро на месец и кой има право на компенсация

Пари за бензин: Как да вземете помощ от 20 евро на месец и кой има право на компенсация

Тихата игра на Пекин: Защо Китай не бърза да спасява Иран и как печели от хаоса

Тихата игра на Пекин: Защо Китай не бърза да спасява Иран и как печели от хаоса

„Заплахите не спират“: Жители на кв. „Филиповци” отново на протест заради незаконни постройки

„Заплахите не спират“: Жители на кв. „Филиповци” отново на протест заради незаконни постройки

Български астрономи откриха нова „свръхземя“: Планета без аналог в нашата система

Български астрономи откриха нова „свръхземя“: Планета без аналог в нашата система

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Колко реално влияе скоростта на пробега на EV? Ще искате да карате по-бавно

Колко реално влияе скоростта на пробега на EV? Ще искате да карате по-бавно

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 2 дни
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 2 дни
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 2 дни
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 2 дни
Последни новини

<p>Огромна дупка зее в мерките за сигурност на ЕС, &quot;оформена като Путин&quot;</p>

Дипломати предупреждават: Секретни документи на ЕС са изложени на риск от изтичане към Кремъл

Свят Преди 17 минути

Достъпът на германската крайна десница до вътрешна база данни на ЕС поражда опасения за сигурността

<p>Виж кои университети в Ирландия гарантират международна диплома</p>

БезГранично: Виж кои университети в Ирландия гарантират международна диплома

БезГранично Преди 43 минути

Какво трябва да знаеш преди да кандидатстваш

МВФ създава регионален център за техническа помощ за Югоизточна Европа

МВФ създава регионален център за техническа помощ за Югоизточна Европа

Пари Преди 1 час

Очаква се той да стартира работа до януари 2027 г.

<p>&quot;Най-враждебната държава&quot; - Пхенян заклейми Южна Корея</p>

Ким Чен-ун: КНДР никога няма да се откаже от статута на ядрена сила

Свят Преди 1 час

Севернокорейският лидер изрази непоколебимост по отношение на Южна Корея

Гърция отпуска пакет от 300 млн. евро заради високите цени на горивата

Гърция отпуска пакет от 300 млн. евро заради високите цени на горивата

Свят Преди 1 час

Мерките целят да облекчат домакинства, бизнес и земеделци на фона на напрежението в Близкия изток

Областният управител на София спря поръчката за ремонт на стадион „Локомотив“

Областният управител на София спря поръчката за ремонт на стадион „Локомотив“

България Преди 1 час

Поръчката е с прогнозна стойност над 1 милион евро без ДДС, като финансирането е осигурено по договор с Министерството на младежта и спорта

<p>Тревога в Киев: Русия разгръща опасна мощ в Беларус</p>

Тревога в Киев: Русия разгръща опасна мощ в Беларус

Свят Преди 1 час

Зеленски, който през последните месеци нееднократно предупреждава, че Беларус се въвлича все по-дълбоко във войната на Русия срещу Украйна, добави в коментари в X, че е разпоредил на ръководителя на службата да информира партньорите на Киев за тези планове

Дания гласува днес на парламентарни избори

Дания гласува днес на парламентарни избори

Свят Преди 1 час

Изборите идват в контекста на повишеното от месеци напрежение между Копенхаген и Вашингтон заради намеренията на Тръмп да установи контрол върху Гренландия

След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 евро фалшива валута и 1 кг кокаин в Пазарджик

След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 евро фалшива валута и 1 кг кокаин в Пазарджик

България Преди 1 час

Действията по случая продължават, като разследването обхваща и територията на Румъния

Десетки са жертвите на самолетната катастрофа в Колумбия

Десетки са жертвите на самолетната катастрофа в Колумбия

Свят Преди 1 час

Началникът на отбраната на Колумбия Уго Алехандро Лопес Барето заяви, че „за съжаление, в резултат на тази трагична катастрофа са загинали 66 членове на въоръжените сили“

<p>Земетресение с магнитуд 7,6 разтърси Тонга</p>

Земетресение с магнитуд 7,6 разтърси Тонга в южната част на Тихия океан

Свят Преди 1 час

Трусът е с дълбочина от близо 238 километра

Мощна експлозия в Йерусалим след атака на Иран

Мощна експлозия в Йерусалим след атака на Иран

Свят Преди 1 час

Иран изстреля тази сутрин нов залп ракети срещу Израел, съобщи израелската армия, няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп спомена за разговори с неназован ирански представител за прекратяване на войната – информация, която Техеран опроверга

Най-малко петима загинаха в Украйна при масирана руска атака тази нощ

Най-малко петима загинаха в Украйна при масирана руска атака тази нощ

Свят Преди 1 час

Почти във всички области беше обявена въздушна тревога

<p>Защо здравият разум не е вроден?</p>

Защо здравият разум не е вроден? Експерти разкриват фаталната грешка, която родителите правят в името на помощта

Любопитно Преди 1 час

Бебетата се раждат с чувство за добро и зло, но способността да не пипат горещия тиган се учи с години. Психолози обясняват защо „спасяването“ на детето от последствията всъщност спира развитието на неговия мозък и как неструктурираната игра е най-добрият учител

Цената на петрола отново прескочи границата от 100 долара за барел

Цената на петрола отново прескочи границата от 100 долара за барел

Свят Преди 2 часа

Междувременно напрежението в Близкия изток ескалира

ЕС и Австралия сключиха историческо споразумение

ЕС и Австралия сключиха историческо споразумение

Свят Преди 2 часа

То има за цел да премахне митата и търговските бариери между двете страни

Всичко от днес

От мрежата

8 хитрини, които котките използват, за да привлекат внимание

dogsandcats.bg

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg
1

Защитиха още две вековни дървета

sinoptik.bg
1

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

sinoptik.bg

Изненади преди Великден, какво да подарим на любимите хора

Edna.bg

В облаците: Синът на Калоян Димитров-Балан с първи рожден ден

Edna.bg

Нов стадион за Левски: банкова гаранция дава надежда

Gong.bg

Даниел Димов става шеф в Черно море

Gong.bg

Божидар Саръбоюков: Радвам се на медала, но можех и повече

Nova.bg

НАТО подготвя нов многонационален военен корпус в Турция

Nova.bg