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Пробив в астрономията: Открити са първите следи от Деветата планета

Тайвански астрономи постигнаха научен пробив, откривайки слаб инфрачервен обект в архивни данни, който отговаря на всички критерии за хипотетичната Девета планета отвъд Нептун

9 октомври 2026, 10:36
Пробив в астрономията: Открити са първите следи от Деветата планета
Източник: iStock/Getty Images

У чените изглежда са постигнали пробив в търсенето на Деветата планета – открили са слаб обект, чиято яркост и бавно движение точно съответстват на очакванията за небесно тяло на съответното разстояние от Земята и Слънцето.

Чрез преглед на инфрачервените наблюдения, събрани преди десетилетия, те открили обект, който е бил на определено място на едно изображение и се е изместил на различна позиция на второ място, направено 23 години по-късно.

Изследването на учени от Националния университет Цин Хуа в Тайван е публикувано в списанието Publications of the Astronomical Society of Australia. Авторите заявяват, че след анализ на милиони инфрачервени източници, този обект се очертава като най-добрият кандидат за Деветата планета.

Те обаче подчертават, че това не е потвърждение за Деветата планета – това е просто нова цел, върху която да се съсредоточат в търсенето си на това неуловимо тяло, което може или не може да съществува. 

Защо се смята, че Деветата планета е реална

Деветата планета остава хипотетичен обект, но астрономите са сигурни, че тя съществува – въпреки че никога не са я виждали. Някои признаци сочат към нейната реалност. Няколко обекта в региона изглежда са „групирани“ около някакво неизвестно тяло – това се отразява в техните необичайно наклонени орбити. Това предполага, че те са привлечени от гравитацията на някакво по-голямо тяло.

Тази планета вероятно се намира отвъд Нептун – на стотици астрономически единици разстояние, в студена, тъмна област, където слънчевата светлина едва достига.

Това прави търсенето на Деветата планета изключително трудно, тъй като светлината ѝ едва се отразява обратно към Земята. Планетите обаче излъчват топлина, така че астрономите са започнали да използват космически апарати, способни да откриват инфрачервено лъчение.

Изследвани са наблюдения от 1983 и 2006 г.

Тери Лонг Фан и неговият екип са изследвали данни от две такива мисии – IRAS, инфрачервеният астрономически спътник, който е изстрелян през 1983 г., и японският космически апарат AKARI, който е провел инфрачервени наблюдения през 2006 и 2007 г.

Този дълъг интервал от време е позволил на учените да разберат как далечната планета може да се е изместила от позицията си. Те са търсили обекти, които са се появявали и в двете наблюдения и са били съвместими със забавено движение. 

Учените са търсили планета, разположена между 500 и 700 астрономически единици (AU) и с маса приблизително 7-17 пъти по-голяма от тази на Земята. Те са тествали нейната яркост, позиция и инфрачервени свойства.

Те са открили 22 възможни съвпадения, след което са стеснили този брой до 13 и в крайна сметка са останали само с един кандидат. Този обект се е преместил с 47,46 ъглова минута между наблюденията на IRAS и AKARI. 

Защо все още не е обявена Деветата планета?

Въпреки че учените може да са открили кандидата за Деветата планета, те не бързат да го потвърдят. Той все още трябва да отговаря на параметрите на обект, който би могъл да обясни необичайните траектории на телата във външната част на Слънчевата система. За да направи това, той трябва да се движи по правилната траектория.

Фан заявява, че по-нататъшни изследвания трябва да използват Камерата за тъмна енергия на 4-метровия телескоп Бланко в Чили, за да се определи дали този обект се движи по орбита, която би го квалифицирала като Деветата планета.

Източник: БГНЕС    
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