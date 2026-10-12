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Феномен в Космоса: Астрономи откриха първата планета от „второ поколение“

Астрономи откриха доказателства за екзопланета с размерите на Юпитер, формирана от останките на умрялата си звезда

12 октомври 2026, 14:09
Феномен в Космоса: Астрономи откриха първата планета от „второ поколение“
Източник: istockphoto

У чени откриха първите по рода си доказателства за възможното съществуване на екзопланета от „второ поколение“, която обикаля около бялото джудже HS 0209+0832, разположено на около 270 светлинни години от Земята в съзвездието Кит, съобщава The Post.

Според проучване, публикувано в списание Nature Astronomy, британски екип от астрономи е направил повторен анализ на данни от космическия телескоп „Хъбъл“ от 1999 г. Наблюденията разкриват около 100 неустановени химически сигнатури около плътната умираща звезда.

Анализът показва, че газовете и материята, изхвърлени от звездата при нейната смърт, са се сплотили в нов извънземен свят с размерите на Юпитер.

Планета, родена от смъртта на своя родител

Повечето познати планети - включително тези в нашата Слънчева система - се раждат едновременно със своята звезда от един и същ прахов диск. В този случай обаче процесът е противоположен.

Учените теоретизират, че изключително изобилните „астрономически специални“ елементи, открити около бялото джудже - като ниобий и други елементи, по-тежки от желязото - показват, че звездата постепенно се „храни“ с новообразуваната планета.

„Тези тежки елементи могат да бъдат синтезирани единствено при екзотичните условия, които за кратко възникват във вътрешността на умиращите звезди“, обяснява д-р Никълъс Стоун, теоретичен астрофизик от Университета Уисконсин-Медисън и съавтор на изследването.

Астрономите са установили и повтарящ се цикъл на яркост от около 4,4 дни, което съвпада с денонощните температурни колебания на масивна планета, обикаляща изключително близо до своето слънце - едва на 0,04 астрономически единици (25 пъти по-близо, отколкото е Земята до Слънцето).

Шанс за нов живот в пределите на Kосмоса

Ако съществуването на тази планета бъде официално потвърдено, това ще бъде първото подобно откритие в историята на астрономията. Макар в момента планетата да губи част от атмосферата си поради близостта до звездата, изследователите са оптимисти за нейното бъдеще.

„Ако тази планета от второ поколение наистина е там, смятам, че има голям шанс да оцелее. С времето бялото джудже ще се охлади и ще поддържа постоянна температура, оставяйки планетата в стабилна обитаема зона за милиони години“, коментира Джейми Уилямс, астроном от Университета Уорик и съавтор на проучването. 

Уилямс допълва, че тази постоянна температура може да позволи на скалиста планета в близост да остане годна за живот в продължение на десетки милиарди години - много по-дълго от Земята, която ще бъде погълната или изгорена от Слънцето след около 5 милиарда години.

За пълното потвърждение на откритието обаче са необходими допълнителни наблюдения и изследвания.

Източник: The Post    
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