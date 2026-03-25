Любопитно

„Да направим Плутон велик отново“: Шефът на НАСА иска Тръмп да му върне статуса на планета

Шефът на НАСА поиска Тръмп да „направи Плутон велик отново“, но може ли президентски указ да пренапише Космоса? Вижте защо леденото кълбо още не е направило и една пълна обиколка около Слънцето, откакто го познаваме

25 март 2026, 12:48
К осмическият милиардер и администратор на НАСА Джаред Айзъкман отново разпали дискусията за статуса на Плутон. Този дебат продължава вече 20 години – или повече от една пета от времето, в което човечеството изобщо знае за съществуването на небесното тяло.

Плутон е открит на 18 февруари 1930 г. от Клайд Томбо в обсерваторията Лоуел в Аризона. Той става първият от т.нар. транснептунови обекти (TNO) – тела, които обикалят отвъд орбитата на Нептун (макар че Плутон не го прави през цялото време).

В началото на 2000-те години откриването на други големи обекти в същия регион постави въпроса дали класът на планетите не трябва да се разшири. Седна планета ли е? А Хаумеа? Те бяха по-малки от Плутон, затова класификацията им се отлагаше. Всичко се промени на 5 януари 2005 г., когато астрономите Майк Браун, Чад Трухильо и Дейвид Рабиновиц откриха Ерида.

Днес знаем, че Ерида е малко по-малка от Плутон, но по-масивна. По онова време тя изглеждаше по-голяма по всички параметри. Ако Плутон беше планета, Ерида също трябваше да бъде такава. Международният астрономически съюз (IAU) – органът, признат за определяне на астрономическите термини от 1919 г. – одобри нова дефиниция през 2006 г. Според нея Плутон, Ерида и други подобни обекти бяха класифицирани като „планети джуджета“. Две десетилетия по-късно някои американци все още не са готови да го приемат.

Последната полемика

„Подкрепям на 100% президентът Тръмп да направи Плутон велик отново“, заяви Айзъкман. „Мисля, че дължим на всички от Канзас (родното място на откривателя Томбо) и техния принос към астрономията да възстановим справедливото място на това откритие като планета.“

Връзката на Айзъкман с Тръмп е турбулентна. Той беше първоначалният кандидат за шеф на НАСА, но бе изваден от списъка след публичния спор на Тръмп с Илон Мъск миналата година, тъй като Айзъкман бе считан за съюзник на Мъск. През ноември той отново бе предложен и в крайна сметка получи поста.

Оттогава той е ревностен защитник на Тръмп. На скорошна пресконференция за програмата „Артемида“ (Artemis), Айзъкман подчерта подкрепата на администрацията за НАСА – твърдение, което противоречи на миналогодишните опити за драстични съкращения в агенцията, спрени само благодарение на Конгреса.

Айзъкман не е единственият, който вярва, че президентът има властта да пренаписва космически дефиниции. Миналата година Уилям Шатнър (актьорът от Star Trek) се опита да ангажира Мъск в социалните мрежи, пишейки, че президентът трябва да подпише „изпълнителна заповед“, за да върне статуса на Плутон. Мъск подкрепи идеята. Дори републиканци в Конгреса призоваха „Плутон да стане планетарен отново“. Въпреки този „космически джингоизъм“, президентът на САЩ няма никакви правомощия да определя статуса на небесните тела.

Церера беше първа!

Плутон не е първият обект, чийто статус е променен. Когато Церера – най-голямото тяло в Астероидния пояс – е открита през 1801 г., тя е обявена за нова планета. Спорът започва година по-късно, когато е открит астероидът Палада на подобна орбита. Дискусията продължава десетилетия, докато през 1950-те астероидите окончателно са извадени от категорията на планетите. През 2006 г. Церера също бе дефинирана като планета джудже.

Защо Плутон не е планета?

Според Международния астрономически съюз (IAU), за да бъде едно тяло планета, то трябва:

  • Да бъде в орбита около Слънцето;
  • Да има достатъчна маса, за да приеме почти кръгла форма;
  • Да е „изчистило околността“ на своята орбита.

Плутон се проваля на точка номер три. Това означава, че обектът трябва да бъде основното гравитационно тяло в своята орбита. Някои критици, като бившия администратор на НАСА Джим Брайдънстайн, твърдят, че тази дефиниция е неточна и би могла да подкопае статуса на всички планети. Реалността обаче е, че Плутон не е най-голямото тяло в своята орбита, тъй като тя се пресича с тази на гиганта Нептун.

Няколко забавни факта за Плутон:

  • Никоя от петте луни на Плутон всъщност не обикаля около самата планета джудже (те се въртят около общ център на масите извън нея).
  • Откакто е открит през 1930 г., Плутон все още не е направил нито една пълна обиколка около Слънцето. Това ще се случи чак на 23 март 2178 г.

Научните дефиниции винаги са обект на дебати и гласувания в рамките на IAU – независима международна организация. Нова дефиниция може и да бъде приета някой ден, но едно е сигурно: планетите не се създават с укази на Белия дом.

Източник: iflscience    
Плутон Планета джудже Статус на Плутон Джаред Айзъкман Международен астрономически съюз Дебат за планети Класификация на планети Откриване на Плутон Транснептунови обекти Ерида
По темата

Стартират мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

Стартират мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

Елитната 82-ра дивизия на САЩ в готовност да удари за 18 часа в Близкия изток

Елитната 82-ра дивизия на САЩ в готовност да удари за 18 часа в Близкия изток

Водят ли САЩ преговори с иранския лидер Мохамад Багер Галибаф?

Водят ли САЩ преговори с иранския лидер Мохамад Багер Галибаф?

3 тоалета, които промениха историята: От бунта на Шанел до „отмъщението“ на Даяна

3 тоалета, които промениха историята: От бунта на Шанел до „отмъщението“ на Даяна

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Volkswagen не вижда смисъл в коли с удължен пробег в Европа

Volkswagen не вижда смисъл в коли с удължен пробег в Европа

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 3 дни
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 3 дни
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 3 дни
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 3 дни
"Звездата на бала": Рийз Уидърспун отпразнува 50-ия си рожден ден с бляскаво парти в Нашвил

"Звездата на бала": Рийз Уидърспун отпразнува 50-ия си рожден ден с бляскаво парти в Нашвил

Любопитно Преди 14 минути

Носителката на Оскар отпразнува юбилея си сред приятели и трите си деца на звезден купон в Нашвил

Brand & Strategy 2026: как се изгражда устойчив и автентичен бранд в ерата на AI

Brand & Strategy 2026: как се изгражда устойчив и автентичен бранд в ерата на AI

Преди 21 минути

Първото издание на конференцията събра над 150 участници, които дискутираха практически примери и стратегии за изграждане на доверие в дигиталната ера

Успешна алогенна трансплантация в ИСУЛ спаси бебе с рядка форма на левкемия

Успешна алогенна трансплантация в ИСУЛ спаси бебе с рядка форма на левкемия

България Преди 40 минути

Донор на костния мозък стана 4-годишното братче на Михаела

"Властелинът на пръстените": Нова история от Стивън Колбърт и неговия син

"Властелинът на пръстените": Нова история от Стивън Колбърт и неговия син

Любопитно Преди 55 минути

В нов филм Колбърт и синът му ще разкажат истории, скрити между страниците на "Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена", проследявайки първите стъпки на героите в Средната земя

Нова глава в любовта: Три зодии са изправени пред съдбовни промени

Нова глава в любовта: Три зодии са изправени пред съдбовни промени

Любопитно Преди 1 час

Любовният хороскоп за края на март обещава съдбовни промени в личния живот. Някои ще подобрят взаимоотношенията си, а други ще се отворят към нови чувства Три зодии ще се радват на късмет в любовта - това са родените под знака на Риби, Дева и Стрелец

Регионалният министър: АПИ дължи 752 милиона евро

Регионалният министър: АПИ дължи 752 милиона евро

България Преди 1 час

Според Николай Найденов Агенцията планира и разходва публичния ресурс неправилно

.

Как 150 000 американци „изчезнаха“ от черната статистика на COVID-19

Свят Преди 1 час

Ново мащабно изследване разкрива, че официалната статистика в САЩ е подценила реалния брой на жертвите от пандемията с близо 20%, като системни пропуски са оставили цели общности извън обхвата на данните

Трайков: Ще осигурим оригинални части от Русия за АЕЦ "Козлодуй"

Трайков: Ще осигурим оригинални части от Русия за АЕЦ "Козлодуй"

България Преди 1 час

Кабинетът е одобрил дерогации за доставки по десет процедури

Великден без провал: Трикът с температурата, който спасява всяко яйце

Великден без провал: Трикът с температурата, който спасява всяко яйце

Любопитно Преди 1 час

Хората традиционно боядисват яйца преди един от най-големите християнски празници Великден, но черупките могат да се напукат по време на готвене, което може да извади от равновесие дори перфектните домакини

Петима задържани за схемата с фалшивите 1,2 млн. евробанкноти

Петима задържани за схемата с фалшивите 1,2 млн. евробанкноти

България Преди 1 час

Групата е била наблюдавана още при влизането ѝ в страната

Предстои рязък обрат във времето: Зимата се завръща с дъжд и сняг

Предстои рязък обрат във времето: Зимата се завръща с дъжд и сняг

България Преди 1 час

След слънчев четвъртък с температури до 18°, в петък времето рязко се променя с интензивни валежи и гръмотевици. Вижте кога дъждът ще премине в сняг и къде вятърът ще донесе студен фронт през почивните дни

МС сезира КС заради наложените от парламента мерки за горивата

МС сезира КС заради наложените от парламента мерки за горивата

България Преди 1 час

Кабинетът изтъкна важността на мерките, но оспори правната форма на предложението

Заради скъпите горива: Подготвят пакет от мерки и за бизнеса

Заради скъпите горива: Подготвят пакет от мерки и за бизнеса

България Преди 1 час

Очаква се те да бъдат обявени до няколко дни

"Най-лошото, което съм виждал": Петролният сектор се сблъсква с последиците от войната в Близкия изток

"Най-лошото, което съм виждал": Петролният сектор се сблъсква с последиците от войната в Близкия изток

Свят Преди 2 часа

Войната разклаща пазарите и заплашва да преформатира енергийния сектор

Световен ръст на сатанизма: Папата свика среща на екзорсисти

Световен ръст на сатанизма: Папата свика среща на екзорсисти

Свят Преди 2 часа

Папа Лъв XIV прие най-високопоставените екзорсисти в света във Ватикана, които по информация са го предупредили за тревожно глобално нарастване на „окултизма, езотеризма и сатанизма“

Б.Т.Р. обявиха датите за голямо национално турне през 2026 г.

Б.Т.Р. обявиха датите за голямо национално турне през 2026 г.

Любопитно Преди 2 часа

Бандата е подготвила поредица от 11 концерта на открито през лятото и експлозивен финал в зала 1 на НДК на 27 ноември. Tour 2026 ще включи най-силните парчета на Б.Т.Р., изпълнени с характерната енергия на бандата, която не оставя и миг почивка за феновете

Всичко от днес

От мрежата

8 хитрини, които котките използват, за да привлекат внимание

dogsandcats.bg

5-те най-популярни малки овчарски кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Роден да бъде легенда: Елтън Джон на 79

Edna.bg

10 цитата, които ще направят деня ви по-добър

Edna.bg

Петко Христов: Тежко пътуване, топло време, голяма влага, но вече всичко е наред

Gong.bg

Марин Петков: Искам да празнувам титлата на Левски като фен

Gong.bg

С един клик: Проверяваш на какви безплатни прегледи имаш право

Nova.bg

Влезе в сила мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

Nova.bg