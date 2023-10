Отбелязваме Световния ден на зрението

Н а 13 октомври се отбелязва Международният ден на зрението. Заболяванията на окото винаги са вълнували хората по съвсем разбираеми причини. 80% от информацията за заобикалящия ни свят получаваме чрез зрението и неговото опазване е основна задача на офталмолозите, но така също и на цялото общество.

Много са заболяванията, които могат да причинят необратимо увреждане на зрението. На първо място в световен мащаб това е глаукомата и България не прави изключение от това. Смята се, че глаукомата е болест приоритетно за възрастта над 60 години, но съществуват много изключения от това правило. В последните десетилетия възможностите за диагностика в ранните стадии на болестта и за успешно консервативно лечение се развиват с много бързи темпове. Въпреки това всеки ден в практиката срещаме хора загубили зрение от глаукома.

Епидемия от "розови очи" е обхванала Азия: Какво представлява заболяването

По данни на американските здравни служби усложненията с очите, свързани с диабета са най-честата причина за слепота в трудоспособната възраст между 20 и 70 години. Диабетната ретинопатия и свързаните с нея кръвоизливи и отлепвания на ретината, както и вторичната глаукома водят до необратима загуба на зрението. Профилактиката на тези усложнения изисква добра колаборация между отделните звена на здравната система и значителен финансов ресурс.

