От "Златна малинка" се извиниха за номинацията на 12-годишна актриса

О т наградите "Златна малинка" се сблъскаха с вълна от критики след като номинираха 12-годишна актриса за най-лоша женска роля.

Райън Кийра Армстронг бе избрана за антинаградите, заради ролята си в "Подпалвачката".

Прекалиха ли: 12-годишна актриса номинирана за "Златна малинка"

Тя играе редом до Зак Ефрон, макар че той не беше номиниран.

"Подпалвачката" е втора екранизация по едноименния роман на Стивън Кинг.

Първата е от 1985 г. и в ролята на малкото момиче e Дрю Баримор.

Много актьори и зрители бяха възмутени от номинацията на Армстронг.

The Razzies has apologized for a very controversial nomination. https://t.co/bviP91BZjO