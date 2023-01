Прекалиха ли: 12-годишна актриса номинирана за "Златна малинка"

В сяка година антинаградите "Златна малинка" са контрапункт на "Оскарите".

Повече от четири десетилетия "Малинките" награждават най-лошите филми и изпълнения на годината.

Организаторите предизвикат номинираните да "поемат отговорност" и да се появят да получат наградата си.

Малцина го правят, изключение прави Хали Бери, която лично получи "Златна малинка" за изпълнението си в "Жената-котка".

Тази година биографичният филм "Блондинка" с актрисата Ана де Армас в ролята на Мерилин Монро получи осем номинации.

Със седем номинации следва комедията "Добро оплакване" (Good Mourning), режисьори, сценаристи и изпълнителни на главните роли в която са рапърите и певци Машин Гън Кели и Мод Сън. Игралната версия на класическата анимация "Пинокио" на "Дисни" е с шест.

Трите продукции са номинирани в категорията за най-лош филм заедно с "Морбиус" и "Дъщерята на краля".

Номинацията, която предизвика всеобщо възмущение е тази на 12-годишната актриса Райън Армстронг. Тя е избрана, заради ролята си в "Подпалвачката".

