„От мен не е останало много“: Елтън Джон изброи липсващите си органи

Е лтън Джон е благодарен на семейството и феновете си, след като през годините е имал няколко здравословни проблема.

77-годишният певец и автор на песни произнесе емоционална реч, докато присъстваше на премиерата на филма „Елтън Джон: Никога не е твърде късно“ на Нюйоркския филмов фестивал, придружен от съпруга си Дейвид Фърниш.

Докато говореше след излъчването на документалния филм, Джон - който също така изнесе серенада на публиката с „Tiny Dancer“ на събитието - разказа за здравето си, споделяйки: „Ако трябва да бъда честен с вас, не остана много от мен. Нямам сливици, аденоиди или апендикс. Нямам и простата.“

„Нямам дясна тазобедрена става, ляво коляно или дясно коляно. Всъщност единственото нещо, което ми е останало, е лявото ми бедро. Но аз все още съм тук. И не мога да ви благодаря достатъчно, вие сте хората, които ме създадоха. Искам да благодаря на Дейвид, Захари и Илайджа, че ме направиха най-щастливия човек на света“, продължи музикалната икона, визирайки партньора си и двамата им сина.

Джон и Фърниш - които сключиха брак през декември 2005 г. и официално завързаха възела девет години по-късно, след като еднополовите бракове станаха законни във Великобритания - посрещнаха по-големия си син, 13-годишния Захари, през 2010 г. чрез сурогатна майка.

През 2013 г. към семейството се присъединява синът им Илайджа, на 11 години, чрез същата сурогатна майка.

На събитието във вторник Джон каза за семейството си: „Намерих пълно и абсолютно щастие и блаженство, когато срещнах Дейвид и когато се сдобих децата си, нашите деца. И това ме удовлетворява толкова много. Никога не съм изпитвал такова щастие, каквото изпитвам сега“.

През годините Джон е бил открит както за семейния живот, така и за здравословните си проблеми, като на 3 септември разкри в Instagram, че има „ограничено зрение“ на едното си око след тежка очна инфекция.

През август 2023 г. представител на Джон увери, че изпълнителят на „Rocket Man“ е в „добро здраве“ след „подхлъзване“ във вилата му в Ница, Франция.

Няколко години преди това петкратният носител на „Грами“ отложи останалите дати от турнето си през 2021 г. за 2023 г., след като „падна неловко на твърда повърхност“, наранявайки бедрото си.

Във вторник Джон благодари на комбинацията от музика и на феновете си, че са го превели „през добрите и лошите времена“ по време на десетилетната му кариера.

