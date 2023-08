Елтън Джон претърпя инцидент, приет е в болница

Б ританският певец Елтън Джон е бил хоспитализиран след падане в дома му в Мон-Борон (район на Ница), съобщава френският вестник „Var Matin“, позовавайки се на свои източници.

Елтън Джон свидетелства по делото за сексуално посегателство срещу Кевин Спейси

Elton John: Singer, 76, hospitalised after fall at French villa https://t.co/s8TfyFvZzA

76-годишният музикант е бил откаран в болница в Монако с леки наранявания.

Elton John rushed to hospital and treated for injuries after suffering fallhttps://t.co/PbOP58hHzz pic.twitter.com/CjpwYJ7N8P