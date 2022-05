От Холивуд до Украйна: 75-ото издание на кинофестивала в Кан

О т звезди на Холивуд като Том Круз и Том Ханкс до носителя на почетна "Златна палма" Форест Уитакър и култови режисьори като Дейвид Кроненбърг - филмовият фестивал в Кан открива утре своето 75-то издание, събирайки каймака на световното кино на фона на войната в Украйна.

След като миналата година беше организиран през юли заради коронавирусната пандемия, тази година фестивалът се завръща към обичайния си формат през май, при това без здравни ограничения за първи път от началото ѝ.

Седемдесет и петото издание на кинофестивала в Кан ще започне с прожекция на зомби-комедия на френския режисьор Мишел Азанависиюс, отличен с "Оскар" за филма си "Артистът" (2012). Азанависиюс промени наименованието на филма на "Final Cut", за да не се смесва първоначалното заглавието "Z" с буквата, която се превърна в символ на подкрепата за руското нашествие в Украйна.

Актрисата Виржини Ефира ще бъде водеща на церемонията по откриването.

Холивудският актьор Том Круз ще бъде в Кан, за да представи дългоочакваното продължение на филма "Топ Гън". Прожекцията на "Топ Гън: Маверик" е насрочена за 18 май.

Публиката ще види и обещаващия актьор Остин Бътлър, който се превъплъщава в образа на Краля на рока в биографичния музикален филм "Елвис" на австралийския режисьор Баз Лурман. По червения килим се очаква да преминат също актрисата Оливия Деджонг, която играе съпругата на Елвис, Присила, двукратният носител на "Оскар" Том Ханкс, когото зрителите ще видят като мениджъра му полковник Том Паркър, както и самият Лурман.

Култовият режисьор Дейвид Кроненбърг се завръща в Кан с обещание отново да разтърси публиката с включения си в надпреварата за "Златна палма" филм "Crimes Of The Future" ("Престъпления на бъдещето") с Виго Мортенсен, Кристен Стюарт и Леа Сейду.

Друг кинодеец от "тежката артилерия" също ще премине по червения килим - Джеймс Грей ще представи филма си "Armageddon Time" ("Времето на Армагедон"), чийто звезден актьорски състав включва Ан Хатауей и Антъни Хопкинс.

Австралиецът Джордж Милър - бащата на "Лудия Макс", ще покаже извън конкурсната програма филма си "Three Thousand Years of Longing" ("Три хиляди години копнеж") с Идрис Елба и Тилда Суинтън.

Форест Уитакър, отличен като най-добър актьор през 1988 г. за превъплъщението си в образа на Чарли Паркър във филма "Птица" на Клинт Истууд, също ще бъде в Кан, за да получи почетна "Златна палма".

Двадесет и един филма, включени в конкурсната програма, ще се борят да наследят миналогодишния носител на топ отличието - "Титан" на режисьорката Жулия Дюкурно.

Макар журито и паралелните секции вече да се стремят към равнопоставеност, конкурсът все още предлага ограничено поле за изява на режисьорки: в надпреварата за "Златна палма" тази година участват само пет дами. Сред тях са французойката Клер Дени с филма си "Звезди по пладне" с Робърт Патинсън, американката Кели Райкарт с "Showing Up" и актрисата от италианско-френски произход Валерия Бруни Тедески с "Les Amandiers" ("Амандие") - историята на едноименния театър и школа за млади актьори в парижкото предградие Нантер.

Петима отличавани кинодейци отново ще участват в надпреварата за "Златна палма" - белгийците Жан-Пиер и Люк Дарден с "Tori And Lokita" ("Тори и Локита"), шведският режисьор Рубен Йостлунд с "Triangle Of Sadness" ("Триъгълник на тъгата"), японецът Хирокадзу Корееда с "Broker" ("Брокер") и румънецът Кристиан Мунджиу с "RMN".

Сред останалите филми в конкурсната програма са "ЕО" на Йежи Сколимовски, "Момче от небето" на Тарик Салех, "Братята на Лейла" на Саид Рустаи, "Decision To Leave" на Пак Чан-ук, "Носталгия" на Марио Мартоне, "Брат и сестра" на Арно Деплешен, "Holy Spider" на Али Абаси.

Председател на журито, което ще избере призьорите, ще бъде френският актьор Венсан Лендон. Лендон наследи американския режисьор Спайк Лий - първия афроамериканец, заемал този пост.

Наред с редовните си участници филмовият фестивал в Кан не забравя мисията си да търси таланти. Сред имената, към които е насочен фестивалният поглед тази година, е холивудският актьор Джеси Айзенбърг. Превъплъщението му в образа на Марк Зукърбърг в "Социалната мрежа" (2010) го превърна в звезда. Днес 38-годишният Айзенбърг се чувства еднакво добре както в блокбастъри като "Зомбиленд" или "Батман срещу Супермен" на Зак Снайдър, така и в по-интимни филми като "Вивариум" на Лоркан Финеган. Актьорът ще представи в Кан първия си игрален филм като режисьор "Когато приключите със спасяването на света" ("When You Finish Saving The World") с Джулиан Мур в главната роля.

Организаторите на кинофестивала в Кан обявиха в началото на март, че няма да бъдат приемани руски делегации, докато инвазията на Русия в Украйна продължава. Тази мярка не важи за творци, които са скъсали с режима.

Украйна ще присъства "в съзнанието на всички" в рамките на проявата: две поколения режисьори от тази страна ще представят филми, разказващи за военни конфликти.

В разгара на войната кинофестивалът в Кан избра да представи извън конкурсната програма известния украински режисьор Сергей Лозница и неговия сънародник Максим Наконечни.

Филмът "Естествена история на разрушението" на Лозница е включен в секцията "Специални прожекции". Той е базиран на текст на немския есеист В. Г. Себалд (1944-2001), в който е описан феноменът на масово унищожаване на цивилното население и германските градове от масираните въздушни нападения на съюзниците през Втората световна война.

Редовно канен на кинофестивала с филми като "Майдан" за украинската революция или "Донбас", 57-годишният Сергей Лозница миналата година беше в Кан, за да представи "Бабин Яр" за избиването на над 30 000 евреи през 1941 г., западно от Киев.

В секцията "Особен поглед" младият украински режисьор Максим Наконечни представя "Bachennya Metelyka" ("Butterfly Vision"). Филмът разказва за млад учител, който се е включил във войната и е бил отвлечен, но успява да се завърне в страната си след размяна на пленници.

Освен тях на фестивала ще бъде показан филм на руския иконоборец Кирил Серебренников, който напусна страната си. "Жената на Чайковски" е включен в конкурсната програма.

Известен с дръзките си филми, подкрепата си за ЛГБТ+ общността и непряката си критика към режима на Путин, 52-годишният Серебренников за трети път участва в конкурсната програма на Кан. Руският режисьор досега не можеше да присъства на кинофестивала, за да представи лично включените си в надпреварата за "Златна палма" филми - "Лято" (2018) и "Петрови в грипа" (2021), защото тогава му беше забранено да напуска родината си, където беше съден за отклоняване на средства.

Кинофестивалът в Кан ще продължи до 28 май.