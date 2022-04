Фестивалът в Кан обяви официалната си селекция

О рганизаторите на кинофестивала в Кан обявиха официалната селекция за 75-ото издание, съобщи АФП.

В нея са филми на Дейвид Кроненбърг, Хирокадзу Корееда, Рубен Йостлунд, Пак Чан-ук, Кели Райкарт и Клер Дени. В конкурсната програма са включени само три режисьорки - Райкарт, Дени и Валерия Бруни Тедески.

Зомби комедията "Z" на Мишел Азанависиюс открива фестивала извън конкурсната програма.

Днес бяха обявени 47 заглавия за всички секции, много по-малко от миналогодишните 80. Още филми ще бъдат включени и представени в следващите дни, отбеляза "Скрийн дейли". Програмата за премиерни заглавия, въведена миналата година, включва едва четири продукции досега, а през 2021 г. бяха десет.

Източник: Getty Images

Селекцията бе представена на пресконференция в Париж от президента на кинофестивала Пиер Лекюр и от директора Тиери Фремо.

Тазгодишното издание на кинофестивала са завръща към традиционния период на провеждане - 17-28 май, след като през 2021 г. бе организиран през юли заради пандемията от новия коронавирус.

В конкурсната програма бяха обявени: "ЕО" на Йежи Сколимовски, "Съпругата на Чайковски" на Кирил Серебренников, "Момче от небето" на Тарик Салех, "Братята на Лейла" на Саид Рустаи, "Showing Up" на Кели Райкарт, "Decision To Leave" на Пак Чан-ук, "Триъгълник на тъгата" на Рубен Йостлунд, "RMN" на Кристиан Мунджиу, "Носталгия" на Марио Мартоне, "Брокер" на Хирокадзу Корееда , "Armageddon Time" на Джеймс Грей, "Close" на Лукас Донт, "Брат и сестра" на Арно Деплешен, "Звезди по пладне" на Клер Дени, "Тори и Локита" на Жан-Пиер и Люк Дарден, "Crimes Of The Future" на Дейвид Кроненбърг, "Бадемовите дървета" на Валерия Бруни Тедески и "Holy Spider" на Али Абаси.

Извън конкурсната програма ще бъде показан "Топ Гън: Маверик".