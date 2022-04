Ехото от войната в Украйна ще отекне на кинофестивала в Кан

У крайна ще присъства "в съзнанието на всички" на 75-ия кинофестивал в Кан: две поколения режисьори от тази страна, която води война след инвазията на Русия, ще представят филми, разказващи за военни конфликти, предаде Франс прес.

Освен тях на фестивала ще бъде показан филм на руския иконоборец Кирил Серебренников, който напусна страната си. "Жената на Чайковски" е включен в конкурсната програма.

"Навсякъде по света ние продължаваме да правим кино, включително в страни като Украйна, тъй като представяме украински филми. Знаем обаче, че за тях киното не е основна грижа в момента", заяви фестивалният директор Тиери Фремо.

The 75th Cannes Film Festival kicks off on May 17 with the screening of a film about zombies, 'Z (Comme Z)' by director Michel Hazanavicius https://t.co/6O5DMUqzc9 pic.twitter.com/xpkyb0MGmA — Reuters Asia (@ReutersAsia) April 15, 2022

"Разбира се, темата за войната в Украйна е в съзнанието на всички и, надявам се, ще бъде така и за участниците във фестивала", добави Фремо.

Филмовият фестивал в Кан обяви в началото на март, че няма да приема руски делегации, докато инвазията на Русия в Украйна продължава. Тази мярка не важи за творци, които са скъсали с режима.

Известен с дръзките си филми, подкрепата си за ЛГБТ+ общността и непряката си критика към режима на Путин, 52-годишният Серебренников за трети път участва в конкурсната програма на Кан. На руския режисьор предстои и да открие фестивала в Авиньон през юли.

Russian director Kirill Serebrennikov on Ukraine: 'This is a war and Russia started it' https://t.co/GLue17tnlj pic.twitter.com/NsiNLYNy5a — FRANCE 24 (@FRANCE24) April 8, 2022

Серебренников досега не можеше да присъства на кинофестивала в Кан, за да представи лично включените си в надпреварата за "Златна палма" филми - "Лято" (2018) и "Петрови в грипа" (2021), защото тогава му беше забранено да напуска Русия.

На 1 април той потвърди, че е напуснал страната и е в Берлин, след като присъдата му за отклоняване на средства беше намалена.

В разгара на войната в Украйна кинофестивалът в Кан избра да представи извън конкурсната програма известния украински режисьор Сергей Лозница и неговия сънародник Максим Наконечни.

Филмът "Естествена история на разрушението" на Лозница е включен в секцията "Специални прожекции". Той е базиран на текст на немския есеист В. Г. Себалд (1944-2001), в който е описан феноменът на масово унищожаване на цивилното население и германските градове от масираните въздушни нападения на съюзниците през Втората световна война.

Редовно канен на кинофестивала с филми като "Майдан" за украинската революция или "Донбас", 57-годишният Сергей Лозница миналата година беше в Кан, за да представи "Бабин Яр" за избиването на над 30 000 евреи през 1941 г., западно от Киев.

През март, в отговор на инвазията в Украйна, кинодеецът, чиито филми за родината му придобиват пророчески аспект, сравни днешна Русия със съветския режим.

"Съвременна Русия е официален наследник на СССР. Може да се каже, че тя прилага абсолютно същите методи към заобикалящите я републики", заяви Лозница.

В секцията "Особен поглед" младият Максим Наконечни представя "Bachennya Metelyka" ("Butterfly Vision"). Филмът разказва за млад учител, който се е включил във войната и е бил отвлечен, но успява да се завърне в страната си след размяна на пленници.