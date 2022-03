За първи път в историята: Жена ще оглави кинофестивала в Кан

З а първи път в 75-годишната си история международният кинофестивал в Кан ще има за президент жена. Ирис Кноблок беше избрана с тайно гласуване на поста от борда на директорите на престижния европейски филмов форум. Мандатът ѝ ще започне на 1 юли и е за срок от три години, като под нейно ръководство е планирано да се проведат фестивалите през 2023 г., 2024 г. и 2025 г.

Кноблок заяви в разпространено съобщение, че “е развълнувана” от новото предизвикателство, с което предстои да се заеме. Тя е категорична, че е “необходимо да се спаси културата в свят, който повече от всякога се нуждае от нея”. Въпреки че не отхвърля възможността стрийминг платформите да се завърнат на фестивала при определени условия, Ирис Кноблок признава, че е голям привърженик на прожекциите в киносалоните, което определя като специално изживяване. “Фестивалът в Кан, със своята толкова уникална селекция, показва това всяка година“, е мнението ѝ, цитирано от френски медии.

Новата президентка на филмовия форум е родена в Германия, но от дълги години живее във Франция. Тя е юристка, но четвърт век работи в световната киноиндустрия и има огромен опит. В продължение на 25 години Ирис Кноблок е служителка на компанията “Уорнър медиа”, като заема различни постове. Според изданието “Варайъти” тя изиграва много важна роля филмът “Артистът” на режисьора Мишел Азанависиюс да влезе в състезателната програма на кинофестивала в Кан през 2011 г. , преди да бъде удостоен с пет награди “Оскар”. По това време Кноблок е сред членовете на комисията във Франция, избираща продукция, която да представлява страната на най-престижните американски кинонагради. Заедно с нея в състава е и директорът на филмовия форум в Кан Тиери Фремо.

Докато е начело на френското подразделение на “Уорнър”, със съдействието на Кноблок по червения килим на крайбрежния булевард “Кроазет” преминават Клинт Истууд по повод 25-тата годишнина на филма си “Непростимо”, Стивън Содърбърг, Уди Алън, Баз Лурман за “Великият Гетсби” и още много холивудски знаменитости.

Ирис Кноблок се разделя с “Уорнър медиа” през лятото на миналата година, като на последната си длъжност в корпорация отговаря за стратегията и маркетинговите дейности във Франция, страните от Бенелюкс, Германия, Австрия и Швейцария. Преди това оглавява “Уорнър брос ентъртейнмънт” във Франция и Бенелюкс, като е на ръководния пост от 2006 г. Кноблок е заемала вицепрезидентски пост в “Тайм Уорнър” с ресор международните отношения и стратегическата политика за Европа, а в началото на кариерата си в компанията през 1996 г. била на висши позиции в офиси на “Уорнър брос” в Лос Анджелис, Лондон и Париж.

Малко след напускането си на “Уорнър медиа”, тя оглави I2PO - първата европейска компания за придобиване със специална цел (т.нар. SPAC компания) в сферата на киноиндустрията. Тя разполага с 300 милиона щатски долара за инвестиции в проекти и фирми, занимаващи се с производство на филми. Зад I2PO, която е регистрирана във Франция, стои предприемачът Франсоа-Анри Пино, който е собственик на компанията “Керинг”, основен спонсор на кинофестивала в Кан, отбелязват повечето световни медии, след като стана ясно, че Кноблок ще заеме президентския пост на форума.

Избирането ѝ не беше прието еднозначно от френската киноиндустрия. Още преди вота, който според правилата беше таен, част от представителите на местното филмопроизводство, включително и някои от членовете на борда на директорите на фестивала, изразиха съмнения за конфликт на интереси заради участието на адвокатката в компанията I2PO, отбелязва “Варайъти”. Тя ще съвместява президентския пост с управлението на дружеството, но се е ангажирала да не се правят инвестиции в продукции, които биха могли да имат някаква връзка с форума в Кан.

Надигнаха се също и недоволни гласове, че емблематичният за страната кинофестивал трябва да бъде оглавяван от французин, макар че кандидатурата на Кноблок беше издигната от Доминик Бутона, ръководител на Националния киноцентър на Франция. Той е подчинен пряко на министъра на културата Розлин Башло.

Президентът на кинофестивала в Кан не получава възнаграждение, а ролята е основно представителна. Заемащият поста не участва в официалната селекция на филмите или в ежедневните дейности за организирането му - това са задължения на фестивалния директор Тиери Фремо.

От президента се очаква да работи за запазването на влиянието на фестивала, както и за привличането на подкрепа. Смята се, че връзките и познанствата на Ирис Кноблок в киносферата ще бъдат от голяма полза.

“Развълнувана съм, че мога да дам всичко от себе си, за да запази влиянието си това световно събитие - мащабно събитие, което е ключово” за културния живот в целия свят, заяви новоизбраната ръководителка.

Кноблок ще поеме президентския пост на кинофестивала в Кан от Пиер Лекюр (76 г.), оглавил форума през 2014 г. Той беше начело два мандата. Лекюр пък наследи Жил Жакоб, който беше президент на престижния френски кинофестивал в продължение на 13 години.

Официалната селекция на 75-ото издание на фестивала предстои да бъде обявена на 14 април от директора на форума Тиери Фремо. Засега има много малко информация за събитието, като е ясно, че форумът ще се проведе от 17 до 28 май. Потвърдено е също, че ще има прожекция на "Топ Гън: Маверик" с Том Круз.