Островът за милиарди долари, който изчезнал мистериозно в Мексиканския залив

В Мексиканския залив има остров, който е ключът към петрол за милиарди долари. Не е сигурно обаче дали той наистина е там. Този остров не е малък и е нанесен на картите през последните 400 години, но изглежда, не може да бъде намерен.

Мексико има проблем с това, защото островът струва около 22 милиарда долара, плюс минус няколко милиарда.

Нарича се Бермея и може да се намира (а може и да не се намира) на около 100 мили от брега на Юкатан в Мексико.

An island called Bermeja was found on several maps and charts throughout the 16th century to the present, however, when recent surveyors went out to explore the area in 2009, the island had mysteriously vanished. #WyrdWednesday

1/2 pic.twitter.com/LNJT3huat0