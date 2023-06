Страховитата история на един бразилски остров

Д нес туристите се стичат към тропическия остров Илха Гранде, Бразилия, в търсене на слънце, море и красива природа. Част от световното наследство на ЮНЕСКО и защитен природен резерват, на това райско кътче можете да се насладите на ежедневие, изключителна флора и фауна, както и на някои от най-красивите плажове в страната. Но островът не винаги е бил толкова гостоприемен...

There's no sport happening in Ilha Grande, Brazil, right now... and we're ok with that. #travel pic.twitter.com/srGJTtjMBG — Intrepid Travel (@Intrepid_Travel) August 6, 2016

Някогашна колония, където заточвали прокажени от 19-ти век, след това строго охраняван затвор за някои от най-опасните престъпници на Бразилия, той бил забранена зона в продължение на много години.

Райски остров?

Невероятно живописният остров Илха Гранде в щата Рио де Жанейро е обект от световното наследство на ЮНЕСКО и защитен природен резерват. На повече от час пътуване с лодка от континента, той привлича туристите, които искат да се отпуснат в тропически рай. Но дори раят може да си има тъмна страна.

Непокътнати плажове



На острова няма автомобили и е дом на 100 плажа, разположени сред девствена природа. Но Илха Гранде (името се превежда като „Голям остров“) бил забранен за външни лица през голяма част от историята си.

Иля Гранде

Планинският остров, който се простира на 193 км2, е открит през 1502 г. от португалския мореплавател Андре Гонсалвеш.

Тъмно минало

Заобиколен от стотици по-малки острови на около 150 км. от столицата, Иля Гранде бил смятан за идеалното място за настаняване първо на инфекциозни пациенти, които трябвало да бъдат изолирани, а след това и на опасни престъпници. Затворът Cândido Mendes е затворен през 1994 г., но останките му все още са там.

Още тъмно минало

Exploring Ilha Grande, Brazil. We spent our morning walking around the outskirts of Abraão village checking out some old ruins - the island is home to a former quarantine center turned prison, and a gigantic aquaduct. pic.twitter.com/8E7GwLjP2H — A Couples Passport (@PassportCouples) April 27, 2018



През 30-те години на миналия век на острова били водени политически престъпници, а след това бил превърнат в строго охраняван затвор за някои от най-закоравелите престъпници в страната. Известно е, че се превърнал „родно място“ на някои от най-жестоките наркобанди в Бразилия.

Пристигане от континента

Пристигайки на острова днес, няма да има нещо, което да ви накара да заподозрете тъмното му минало. Фериботи и риболовни шхуни превозват ентусиазираните туристи от близките градове на зашеметяващия Коста Верде на Рио де Жанейро.

Живот в малкия град

След пътуването с лодка туристите акостират във Vila do Abraão. Мястото е с по-малко от 2000 жители и това е най-големият град на острова.

Убежище на пирати

Още преди да приютява болни от проказа и престъпници, Илха Гранде бил убежище на пирати и контрабандисти, които използвали острова като база при операции в морето и на континента.

По пътеките



Повечето хора идват в Илха Гранде, за да се насладят неговите плажове и естествената му красота, но пешеходният туризъм по стръмните пътеки на острова също е популярно занимание.

Мрачен туризъм

Тези, които си падат по по-мрачните занимания могат да се разходят по пътеката до бившия затвор Cândido Mendes, която е дълга 7 км., както и до почти изоставеното селище Диос Риос, където преди живеели пазачите на затвора.

По пътя на престъпленията

Силният контраст между сградата и красивата природа, която я заобикаля прави този маршрут популярен сред фотографите, както и тези, които се интересуват от миналото на острова.

Следи от миналото

Макар и стръмен, лепкав, маршрут, минаващ през тропическа джунгла, ако се решите да отидете до останките от затвора, ще можете да видите бразилската версия на затвора "Алкатраз" и усилията ви ще бъдат добре възнаградени.

Смразяващ контраст

From leper colony & high security prison to the stuff of travel dreams: Ilha Grande in Brazil http://t.co/yAStGIHgzI pic.twitter.com/Kebzx2OTjl — Travelindicator.com (@travlindicator) May 22, 2015



Сред руините на затвора можете да се пренесете в миналото, което е в силно противоречие с настоящото предназначение на Илха Гранде като туристическа дестинация, пълна с очарователни „пусадас“ (къщи за гости).

За бандите

Затворът бил известен с това, че подхранвал насилието между бандите, които се формирали там. Една от най-известните банди в страната, Comando Vermelho („Червената команда“) била създадена именно на острова, в края на 70-те години.

Закриване на затвора

Нарастващите разходи за поддръжка на затвора довели до затварянето му през 1994 г. и постепенно бил осъзнат потенциалът на острова като туристическа атракция.

Новото начало

Днес благодарение на законови разпоредби за опазване на околната среда, островът и природата му са защитени и така красотата на мястото остава непокътната. Ако решите да посетите Илха Гранде ще видите, че няма високи сгради или вериги хотели!

Таксита лодки

Vila do Abraão, Ilha Grande - Brazil. Nearby to some of the best beaches I have ever been too pic.twitter.com/4JiqqBPkTq — Zachary Spears (@Zachy_Prince) December 17, 2022



Тъй като на острова е забранено за автомобили, посетителите се придвижват пеша, с велосипед или с лодка. Система от „таксита лодки“ транспортират посетителите между красивите плажове.

Колоритни жители

Красивият релеф на острова – извисяващи се планини, покрити с девствена атлантическа тропическа гора – е дом на застрашени видове като гривистите ленивци и кафявите маймуни, но по-вероятно е посетителите да забележат цветен папагал.

Приветливи местни жители

Илха Гранде е известен със спокойствието си и в днешно време е много по-вероятно да срещнете някоя мармозетка или маймуна, отколкото закоравял престъпник.