Оскари 2023: „Баншите от Инишерин“ и „Тихото момиче“ – пробив на ирландското кино в Холивуд

„Баншите от Инишерин" и "Тихото момиче" ознаменуват последния пробив на ирландския талант в Холивуд.

Запитан на наградите на критиците в Лондон какво е направило ирландския филм толкова успешен тази година, режисьорът на "Баншите от Инишерин" Мартин Макдона се провикна: "Честно казано, не знам. Брекзит? Нещо във водата? Нещо."

Истината е, че когато на 12 март в Лос Анджелис се проведат наградите "Оскар", в началото на седмицата, която включва Деня на Свети Патрик, ирландският контингент в Холивуд ще бъде по-голям от всякога, според Би Би Си. Ирландският контингент има 14 номинации за "Оскар", като трагикомедията "Баншите от Инишерин" е с 9 номинации, а роденият в графство Килдаре Пол Мескал получава първата си номинация за най-добър актьор на 26-годишна възраст за "Aftersun", дебютният игрален филм на шотландската режисьорка Шарлот Уелс.

Even after the success of ‘Banshees of Inisherin,’ Oscar-nominee Kerry Condon remains humble as ever. https://t.co/HpOBp995lk — VANITY FAIR (@VanityFair) March 5, 2023

В историята влиза и първият пълнометражен филм на Колм Байреад "An Cailín Ciúin" или "Тихото момиче", който е номиниран за най-добър международен пълнометражен филм - първият филм на ирландски език, който получава номинация за "Оскар". Северноирландският късометражен филм „An Irish Good“ също е претендент за най-добър късометражен игрален филм.

След като неотдавна ирландски таланти спечелиха шест британски филмови „Бафта“, прочутият "късмет" на ирландците може да се окаже валиден и в Холивуд - макар че това е по-малко късмет, а повече кулминация на дългогодишна стратегия, довела до това признание.

Макдона, който е номиниран за два Оскара - за най-добър сценарий и най-добър режисьор, признава, че е "изненадан" от успеха на филма си. „Баншите“ изпреварва "Белфаст" на Кенет Брана и филма "В името на бащата" от 1993 г., за да стане най-номинираният за "Оскар" ирландски филм в историята. С участието на Колин Фарел, Брендън Глийсън, Кери Кондън и Бари Кийгън, които са номинирани за награди "Оскар", това е трагикомедия, чието действие се развива на ирландски остров и разказва за мъж, който "скъсва" с най-добрия си приятел.

For Your Consideration – THE BANSHEES OF INISHERIN#BansheesMovie pic.twitter.com/XQEhLkNbVx — The Banshees of Inisherin (@Banshees_Movie) March 5, 2023

"Бях изненадан и смирен от начина, по който се възприема", каза Макдона пред Би Би Си. "Това е тъжна история в много отношения, но мисля, че и двете момчета там - скъсващият и този, който е изоставен - се свързаха с хората и по някакъв начин бях изненадан от това. Но това е хубаво. В някои отношения е тъжно, но историята е и много забавна. Така че мисля, че това подслажда хапчето по много начини."

Но актьорът Колин Фарел смята, че тонът на филма докосва нерв, особено след трудните няколко години за много хора. "Там има всичко", каза той пред Би Би Си. "Самотата, общността, нуждата от уединение, нуждата да бъдеш част от приятелството, какво се случва с разбитото сърце, когато едно приятелство се разпадне. Вяра, злоупотреба, депресия, отчаяние, надежда."

Кери Кондън, номинирана за най-добра актриса в поддържаща роля за ролята си на жена, която напуска малкия остров, за да търси по-добър живот за себе си, каза пред Би Би Си, че филмът "повдига много въпроси, за които хората са мислили по време на COVID-19 може би“.

"Става дума за края на едно приятелство и последствията за хората около него, но има и екзистенциални въпроси за това каква е целта на живота, дали е важно да бъдеш добър човек или е важно да оставиш нещо след себе си", каза тя.

След номинацията си за "Оскар" Пол Мескал, който в момента играе на лондонска сцена в "Трамвай "Желание", заяви пред „The Hollywood Reporter“, че прочутата история на драматурзи и автори в Ирландия, като Самюъл Бекет и Оскар Уайлд, е от значение за актьорите.

"В Ирландия има култура на писане, която според мен някъде по пътя си проправя път към актьорското майсторство. Защото, ако работиш с добър текст, това те принуждава да се активизираш... Ако текстът не е добър, той не изисква подобна ангажираност. Мисля, че работата в театъра ми е помогнала в това отношение", каза той.

Ирландското писане дава на Мескал големия му пробив - в творбата на писателката Сали Руни "Нормални хора", историята на невероятния романс между двама ирландски тийнейджъри, чиято телевизионна адаптация е огромен хит през 2020 г.

Movie review: ‘The Quiet Girl’ is a meditation on loneliness and the power of love https://t.co/kd1oTut23K — The Boston Globe (@BostonGlobe) March 5, 2023

Наскоро актьорът зарадва много фенове в Ирландия, като проговори на ирландски на червения килим на „Бафта“, а според режисьора на „Тихото момиче“ Колм Байреад неотдавнашните инвестиции в ирландскоезичното кино са донесли очевидни дивиденти.

"Успехът ни се дължи на факта, че през последните няколко години в ирландското кино се инвестира много конкретно и целенасочено; няколко организации се обединиха, за да създадат инициатива, наречена Cine4, и цялата идея на схемата беше да се развиват и произвеждат филми на ирландски език. Предполагам, че към днешна дата нашият филм е най-успешният пример за това", каза той пред Би Би Си.

Сред другите ирландски хитове, които се радват на успех, са трилърът, чието действие се развива по време на ирландския глад, „Arrac“ (2019), и „Foscad“ (2021), базиран на романа на Донал Райън, които също бяха предложени като ирландски номинации за най-добър международен филм.

Номинацията за "Оскар" на „Тихото момиче“ даде на ирландския език по-голяма културна платформа, както показа изказването на Мескал. "Това е нещо грандиозно за ирландската езикова общност", каза Байреад. "По-малко от два процента от хората в Ирландия говорят ирландски ежедневно, така че когато се случи нещо подобно, то е от огромно значение във всеки един смисъл. В личен план за мен и за други ирландскоговорящи, но и в политически план. Защото език като нашия се нуждае от държавна подкрепа, от инвестиции, от вяра. И проекти като този и моменти като този са безценни в това отношение."

Ádh mór ar Kate anocht! Wishing our incredible Director of Photography, Kate McCullough the very best of luck at the American Society of Cinematographers Awards in LA this evening! 🇺🇸 Kate is nominated for a Spotlight Award for #AnCailínCiúin #TheQuietGirl 🎥💚🇮🇪 pic.twitter.com/meH9JphAEJ — An Cailín Ciúin / The Quiet Girl (@quietgirlfilm) March 5, 2023

Луиз Райън от „Screen Ireland“, агенцията за развитие на ирландската екранна индустрия, смята, че сегашната мека сила на Ирландия е отплата за последователните инвестиции в ирландски творчески таланти.

"Това е доказателство, че се поемат рискове за нови таланти, но трябва да има и инфраструктура, да се инвестира в продуцентски екипи и студия, както и в сценаристи и режисьори. Създадохме пет академии за таланти и през последните няколко години имахме стабилна правителствена подкрепа, включително схемата "Основен доход за изкуствата". Наистина виждаме резултатите от всичко това“, каза тя.

"An Cailín Ciúin" също е базиран на роман от дебютиращ автор, а Мартин Макдона е дошъл от театъра, така че виждаме кръстосване в изкуствата, не само от филмите, и това създава творчески център, така че виждаме таланти, които се появяват във всички посоки", допълни Райън.

Каквото и да се случи с ирландските номинирани в нощта на "Оскар"-ите, според номинирания за най-добър актьор в поддържаща роля Бари Кийгън, който благодари на Ирландия като цяло в благодарствената си реч, когато спечели "Бафта" миналия месец, в Ирландия има усещане за по-широка картина "на връщане у дома".

"Тя насърчава изкуствата у дома, а ние сме остров на разказвачи на истории, на велики актьори, поети и писатели. Това помага на индустрията у дома и насърчава хората да изпращат сценарии и да се занимават с това, което искат да правят", каза той.