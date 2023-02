Какво се случи на традиционния обяд на номинираните за "Оскар"

Д жанет Йънг, президент на Американската академия за кинематографично изкуство и наука, откри традиционния обяд на номинираните за награда "Оскар" с думите, че реакцията на организацията към поведението на Уил Смит на миналогодишната церемония е била неприемлива, съобщиха световните осведомителни агенции.

