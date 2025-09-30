Свят

Ужас в училище в Индонезия, спасители се надпреварват с времето, жертви и затрупани

Спасителните екипи подават кислород на затиснатите под отломките и отчаяно се опитват да извадят оцелели повече от 12 часа след трагедията

Обновена преди 2 часа / 30 септември 2025, 10:37
Ужас в училище в Индонезия, спасители се надпреварват с времето, жертви и затрупани
Източник: Getty Images

Н ай-малко 99 ученици са пострадали, а около 38 души все още се смятат за затрупани под руините, след като училищна сграда се срути в град Сидоарджо, Източна Ява.

Спасителните екипи подават кислород на затиснатите под отломките и отчаяно се опитват да извадят оцелели повече от 12 часа след трагедията.

Сред тримата потвърдени загинали е 13-годишно момче. Сградата на ислямското пансион-училище „Ал Хозини“ (Al Khoziny) се срути внезапно в понеделник. Очаква се броят на жертвите да нарасне, тъй като много от ранените са в критично състояние.

Стотици спасители, полицаи и военни работиха през нощта и успяха да извадят осем тежко пострадали оцелели. Смята се, че под руините все още има около 38 ученици, предимно момчета на възраст между 12 и 17 години.

Във вторник спасителните операции бяха временно прекратени, след като бетонът на рухналата сграда отново се разклати и се появи риск от допълнително срутване. Хората наоколо, включително медицинските екипи и повече от десетина линейки, бяха призовани да се оттеглят на безопасно разстояние.

На импровизирания команден пункт в двора на пансиона е поставен списък с имената на изчезналите ученици. При вида му отчаяни родители молеха спасителите да открият децата им. „Боже мой… синът ми е още там, помогнете му, моля ви!“ - плачеше майка, чието дете е сред затиснатите.

„Подаваме кислород и вода на онези, които са живи под отломките, и правим всичко възможно да ги извадим,“ заяви ръководителят на спасителната операция Нананг Сигит.

Според полицията сградата се е срутила по време на следобедна молитва. Оказало се, че върху старата конструкция е извършвано незаконно разширение. „Фундаментът на старата сграда очевидно не е бил в състояние да издържи два бетонни етажа и е рухнал по време на изливането,“ съобщи говорителят на полицията Жулес Абрахам Абаст.

Оцелели разказват, че момичетата, които са се молели в друга част на сградата, са успели да избягат.

Очакване и страх: Спасители в търсене на оцелели под отломките на училище в Индонезия
18 снимки
срутено училище индонезия
срутено училище индонезия
срутено училище индонезия
срутено училище индонезия

Срутването на училището ще породи нови опасения относно строителните стандарти в Индонезия. Архипелагът е сеизмично активен, въпреки че не се смята, че земетресение е причина за срутването на ислямското училище-интернат „Ал Хозини“ в Сидоарджо, град на около 400 мили източно от столицата Джакарта, в понеделник.

Бедствието идва седмици след протестите, предизвикани от възприятията за екстравагантност от страна на политическите лидери, доведоха до някои от най-тежките случаи на насилие в страната от десетилетия.

Източник: Sky News/Newsweek    
Срутване на училище Източна Ява Спасителна операция Затрупани под отломки Пострадали ученици Жертви Сидоарджо Незаконно строителство Ученическа трагедия Училищна сграда
