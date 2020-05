Орторексията - когато здравословното хранене се превърне в мания

З а всички е ясно, че добре балансираната и здравословна диета може да доведе до големи подобрения в здравословното състояние на човек. Много хора се ориентират към нея и в стремежа си да се отърват от излишните килограми.

Прекаленото вманиачаване обаче може да стане в един момент натрапчиво и човек да развие хранително разстройство, по известно като орторексия, предупреждават експертите.

Източник: iStock Photos/Getty Images

Болест ли е това и как да не прекрачваме границата

Подобно на много други хранителни разстройства, орторексията може да доведе до тежки последици.

Тя се развива постепенно. Представлява нездравословна мания за здравословно хранене. За разлика от други хранителни разстройства, хората с орторексия се фокусират върху качеството на храната, а не върху количеството ѝ.

И за разлика от анорексията или булимията, хората с орторексия рядко са фокусирани върху отслабването. Вместо това те са изключително вманиачени по "чистотата" на храната и ползите от здравословното хранене.

Медицинската общност започва да разпознава орторексията, въпреки че нито Американската психиатрична асоциация, нито DSM-5 (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) официално определят състоянието като хранително разстройство.

Американският лекар Стив Братман за първи път използва термина "орторексия" през 1997 г. Той произлиза от "ортос", което на гръцки значи "правилно".

Какво отключва орторексията?

Въпреки че може да започнете диета, просто за да подобрите здравословното си състояние, фокусирайки се твърде много върху нея, това може да прерасне в нещо "екстремно", пише Health Line.

Изследванията за точните причини за възникването на орторексия са оскъдни, но обсесивно-компулсивните тенденции и бившите или настоящите хранителни разстройства са известни рискови фактори.

Други такива са тенденциите към перфекционизъм, високата тревожност или нуждата от контрол.

Няколко проучвания сочат също, че кариеристите са по застрашени от развитие на орторексия. Сред най-честите примери за това са здравните работници, балерините, музикантите и спортистите.

Рискът може също да зависи и от възрастта, пола, образователното ниво и социално-икономическия статус на човек, но са необходими повече изследвания, преди да могат да се направят заключения по темата.

Много ли са диагностицираните с орторексия хора

В някои случаи може да бъде дори невъзможно да се разграничи орторексията от нормалната грижа за здравето. Поради тази причина е трудно да се определи колко често се среща заболяването.

Ентусиазмът към здравословното хранене се трансформира в орторексия само когато се превърне в мания, отразяваща се негативно на ежедневието - като екстремна загуба на тегло или отказ да се храним навън с приятели.

Източник: iStock Photos/Getty Images

Фокусирането върху това, което смятаме за здравословно, може да премине в пълната противоположност - да доведе до нездравословно хранене, тъй като е твърде едностранчиво, а последствията могат да бъдат авитаминоза, недостиг на микроелементи или на други необходими за организма вещества.

"Може да се стигне до прекалено отслабване", обясняват специалистите.

"Тогава последствията могат да бъдат разграждане на мастната тъкан, и дори на мускулната маса. Непълноценното хранене може да доведе и до косопад. Ако теглото на човек е далеч под нормата, може да се стигне и до увреждането на органи", посочват още те.

Как да преодолеем орторексията

Първата стъпка към преодоляването на орторексията е да идентифицираме нейното присъствие. Това може да се окаже огромно предизвикателство, тъй като хората, които имат подобно хранително разстройство, са по-малко склонни да разпознаят отрицателните ефекти върху здравето и благосъстоянието си.

След като човек обаче успее да разпознае тези симтоми у себе си, се препоръчва да потърси помощ от мултидисциплинарен екип, включващ лекар, психолог и диетолог.

Източник: iStock Photos/Getty Images

За да предотвратим развитието на хранителни разстройства, експертите съветват да подобрим културата си на хранане и да бъдем информирани отностно хранителните стойности на различните видове продукти.

