Оптична илюзия обърка потребители в мрежата (СНИМКА)

К акво виждате на снимката - куче или "демонична" коза?

Това се питат потребители в социалната мрежа Туитър, след като миналата седмица жена публикува снимка, която събра хиляди реакции.

"Отне ми няколко минути, докато разбера, че на снимката е куче", пишат потребители в Туитър.

Малкото кученце е извърнало глава, а едното му ухо наподобява нос.

Ако се вгледате по-добре, сами ще забележите, че на снимката е миловидно кученце.

This really messed with my head for a few minutes before I realised pic.twitter.com/HiFaDG6DCy

Това далеч не е единствената оптична илюзия, която предизвиква реакции.

Преди време ви разказахме за друг случай, но с топки за тенис.

Тогава потребители спореха за цвета на топките. Жълти или зелени са те? Някои хора в социалните мрежи смятаха, че те са зелени. Други пък споделиха, че са микс от двата цвята.

За щастие Роджър Федерер ни даде отговор, след като едно непознато момиче му показа снимката.

Във видеоклип, гледан почти 315 хил. пъти в Туитър, тенис звездата Роджър Федерер бе попитан: Какви цвят са топките за тенис?

"Те са жълти, нали?", каза роденият в Швейцария Федерер.

Вижте видеото тук:

OKAY ITS OFFICIAL MY DAD JUST ASKED @rogerfederer IF TENNIS BALLS ARE YELLOW OR GREEN AND HE SAID THEY ARE YELLOW pic.twitter.com/EXdXRr0oFa