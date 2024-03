"Опенхаймер": Филмът, който промени Лос Аламос завинаги

Ф илмът "Опенхаймер" на Кристофър Нолан, спечелил 1 милиард долара, не само напълни джобовете на ръководителите на холивудските студия, но и донесе неочаквани приходи на потайната общност в Лос Аламос.

Филмът, който е категоричен фаворит за наградата за най-добър филм на Оскарите на 10 март, разказва историята на изобретяването на атомната бомба.

Голяма част от действието се развива в Лос Аламос - град, построен около свръхсекретна лаборатория, създадена от нулата в Ню Мексико по идея на физика Дж. Робърт Опенхаймер, който цял живот е бил запален по околните планини.

След премиерата на филма през юли миналата година туристите се стичат към места като къщата на Опенхаймер и Фулър Лодж, където ядрените учени са организирали партита, за да отпразнуват успеха си в създаването на бомбата.

Според градските власти миналата година броят на посетителите е скочил с 68%.

"Започнахме да наблюдаваме огромен наплив" миналата пролет, още преди филмът да излезе по кината, кава пред АФП Кати Андерсън, екскурзовод в местното историческо дружество, което е трябвало да утрои броя на ежедневните обиколки.

"Ако филмът спечели "Оскар", мисля, че интересът ще бъде много по-голям", посочи той.

Но успехът забулва сложните отношения на Лос Аламос с миналото и с Опенхаймер, който все още е наричан в града с нежния си прякор "Опи".

От една страна, туристическият бум би могъл да помогне за събирането на 2 милиона долара, необходими за възстановяването на вековната къща, в която са живели семейство Опенхаймер. Тя се нуждае от спешен ремонт.

"Опенхаймер беше известен със своето мартини и с това, че беше много любезен домакин. Много история се е случила точно в тези стаи", заяви историкът от Националната лаборатория в Лос Аламос Ник Люис.

От друга страна, не може да се избяга от разрушенията, причинени от ядрените бомби, изковани в този град - където 15 000 учени и служители все още работят в същата лаборатория с висока степен на сигурност.

Както се вижда от филма, самият Опенхаймер става яростен критик на разпространението на ядрени оръжия по време на Студената война.

По-късно Опенхаймер дори признава: "Аз съм отговорен за разрушаването на едно красиво място", според "Американският Прометей" - книгата, на която се основава филмът на Нолан.

"Тук признаваме, че той е бил човек, който е имал недостатъци и е допускал грешки. Той е бил много сложен човек и е бил е много внимателен. Мисля, че Нолан много точно е представил тази част от Опенхаймер", каза Люис.

Все пак решението на Нолан да заснеме много сцени в самите сгради в Лос Аламос, където те са се случили наистина, предизвика огромно вълнение в града.

В обява в местния вестник се призоваваше истинските учени от лабораторията да се появят като статисти.

Шейн Фогърти, астрофизик и фен на Нолан, в крайна сметка обяснява ядрения синтез и генезиса на Луната на Килиън Мърфи и Робърт Дауни Джуниър между дублите.

"Крис Нолан трябваше да напомни на всички: "Ние сме на работа, моля, успокойте се. Да преминем към следващия дубъл", спомня си Фогърти.

Това е анекдот, който астрофизикът често споделя с нарастващия брой туристи, които среща в града в наши дни.

"Все по-трудно е да се запази резервация в малкото ресторанти в града", подчерта той.