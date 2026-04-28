Започна процесът срещу младежа, планирал атентат на концерт на Тейлър Суифт

21-годишен австриец се изправи пред съда по обвинения в подготовка на мащабна терористична атака срещу почитателите на американската поп звезда през август 2024 г., която доведе до отмяната на три разпродадени концерта в австрийската столица, съобщава BBC.

21-годишният Беран А. бе конвоиран в съдебната зала във Винер Нойщат, южно от Виена, с белезници и в синя риза. Той е изправен пред правосъдието по обвинения в тероризъм и други престъпления. Младежът бе арестуван непосредствено преди началото на първия концерт на Тейлър Суифт през 2024 г. след сигнал от американското Централно разузнавателно управление (ЦРУ).

Вследствие на разкритията всичките три разпродадени концерта на американската суперзвезда на стадион „Ернст Хапел“ във Виена бяха отменени. Общо над 195 000 души се очакваше да присъстват на събитията.

Хиляди разочаровани фенове се събраха по улиците на Виена, пеейки песни и разменяйки тематични гривни за приятелство, характерни за почитателите на Тейлър Суифт. Адвокатът на Беран А. – Анна Майр, заяви, че клиентът ѝ ще се признае за виновен по част от обвиненията.

Прокуратурата във Виена е повдигнала обвинения срещу него за членство в терористична организация, както и за планиране и подготовка на атентата срещу концерта на Тейлър Суифт.

Той е обвинен и в:

Присягане във вярност към джихадистката групировка „Ислямска държава“ (ИД);

Разпространение на онлайн пропаганда в полза на същата организация;

Изработка на взривни устройства;

Опит за незаконно закупуване на оръжие.

Смята се, че Беран А. е набавил инструкции от интернет за създаване на бомба с шрапнели, използвайки експлозива триацетон трипероксид (TATP). Според обвинителния акт този тип устройство е „специфичен за атаките на ИД“.

Прокурорите твърдят, че Беран А. е получил обучение от други членове на „Ислямска държава“ за боравене с експлозиви и е направил няколко опита да закупи огнестрелни оръжия и ръчна граната чрез нелегални търговци с намерението да ги внесе в Австрия. Според обвинението той е започнал планирането на атаката най-късно до 21 юли 2024 г. Арестуван е на 7 август, ден преди първия концерт.

Заедно с него в съдебната зала е и друг 21-годишен мъж, идентифициран като Арда К., който е обвинен, че е част от същата клетка на „Ислямска държава“. Двамата са заподозрени в планиране на други нападения в Мека, Истанбул и Дубай.

Двамата подсъдими, които са били тийнейджъри по време на подготвяните атентати, са заплашени от до 20 години затвор, ако бъдат признати за виновни.

Es sollte ein Mega-Ereignis werden. US-Superstar Taylor Swift plante im August 2024 drei Konzerte in Wien. 200’000 Fans wurden erwartet. Doch es kam anders. https://t.co/B6XSAsvXa0 pic.twitter.com/sHjyOfhkMs — Tages-Anzeiger (@tagesanzeiger) April 28, 2026

Миналата година тийнейджър в Германия получи 18-месечна условна присъда за съучастие в подготовката на осуетения атентат. Прокуратурата установи, че сирийският гражданин, идентифициран като Мохамед А., е помогнал на Беран А. с превода на инструкции за изработка на бомби от арабски език и го е свързал с член на „Ислямска държава“.

Очаква се процесът да продължи до края на май.

Тейлър Суифт – една от най-големите световни суперзвезди, научава за бомбения план, докато пътува със самолет към Австрия, се разкрива в документален филм за турнето „Eras Tour“. По нейни думи, турнето „на косъм се е разминало с масово клане“, след като ЦРУ е идентифицирало заговора.

В изказване пред избрани представители на медиите по време на премиерата на новия си шестсериен документален филм в платформата Disney+ в Ню Йорк, тя споделя: „След 20 години на сцената, страхът, че нещо лошо може да се случи на феновете ти, е нещо ново за мен“.

В публикация в социалните мрежи след инцидента през 2024 г. тя написа: „Отмяната на концертите ни във Виена беше опустошителна. Но бях и безкрайно благодарна на властите, защото благодарение на тях оплаквахме провалени концерти, а не човешки животи“.

Турнето „Eras Tour“, включващо 149 концерта, започна през март 2023 г. и приключи през декември 2024 г. То обхвана пет континента, продаде над 10,1 милиона билета и се превърна в първото турне в историята, надхвърлило 1 милиард долара приходи от продажби.