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Мис Американа става „госпожа“: Всичко за сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси в Ню Йорк

Поп иконата Тейлър Суифт и звездата от НФЛ Травис Келси изглежда са готови за съдбовното „Да“. Властите в Ню Йорк затварят зони около „Медисън Скуеър Гардън“ за пищно частно парти с 1000 гости точно за уикенда на Деня на независимостта – 4 юли

Стела Христова Стела Христова

2 юли 2026, 12:52
Мис Американа става „госпожа“: Всичко за сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси в Ню Йорк
Източник: Getty Images

М оже би този път феновете няма да се наложи да се подготвят за поредното лудо преследване на папараците из провинцията.

Когато поп звездата Тейлър Суифт и иконата на американския футбол Травис Келси се сгодиха миналото лято в задния двор на неговото имение в Канзас Сити, в съзнанието на милионите им почитатели веднага изплува един-единствен въпрос: кога и къде ще бъде сватбата? Този празничен уикенд светът най-накрая може да получи своя дългоочакван отговор, пише ВВС.

Суифт, известна с това, че крие тайни улики и кодове във всичко – от ежедневния си гардероб до музиката и турне графиките си – пази пълно мълчание по темата. Това обаче не пречи на медиите да спекулират. Всичко започна като поредната дъвка за таблоидите, но слуховете бързо придобиха реални очертания, след като The New York Times съобщи, че са издадени официални общински разрешителни за провеждането на мащабно затворено събитие в легендарната арена „Медисън Скуеър Гардън“ (MSG) от четвъртък до края на уикенда. Очаква се това да блокира движението в ключови части на Манхатън.

Интригата е в своя пик. Ню Йорк в момента е подложен на невиждана гореща вълна, а едновременно с това е домакин на ключови мачове от Световното първенство по футбол и събития по случай 250-годишнината на Америка. Въпреки това градските служители и полицията са поставени под обсада от въпроси за мистериозното събитие.

  • Уликите в „Медисън Скуеър Гардън“

Ще се венчаят ли Суифт и Келси в MSG? Краткият отговор е: най-вероятно да.

Говорителят на кметството на Ню Йорк Дора Пекеч потвърди пред BBC, че в началото на юни е подадено искане за пълно затваряне на улиците около спортната арена в периода от 2 до 4 юли – точно в навечерието на Деня на независимостта. The New York Times допълни, че съотборници на Келси от „Канзас Сити Чийфс“ вече са резервирали масово луксозни стаи в близките хотели.

По време на пресконференция в сряда комисарят на полицията в Ню Йорк Джесика Тиш отбеляза, че органите на реда ще осигурят засилено присъствие и специални ресурси за „охраната на голямо частно събитие в арената по-късно тази седмица“, но отказа да разкрие имена.

Според информация на CBS News, влюбената двойка планира официална репетиционна вечеря за около 100 подбрани гости в четвъртък вечерта в театър „Инфосис“ вътре в сградата. Голямото сватбено тържество обаче е насрочено за петък срещу събота, като капацитетът му ще надхвърли 1000 души. В момента зад затворените врати се изгражда масивен и пищен декор. Свидетели разказват, че камиони разтоварват огромни кутии с етикети „дървесни клони“ и „декоративна зеленина“, както и една голяма кутия с надпис „40-инчова огледална топка“ (диско топка) – ясна препратка към хита на Тейлър Mirrorball. Работници за кратко са разпънали огромен червен килим по стълбите на арената, който бързо е бил прибран, за да се избегнат папарашки снимки.

Кметът на Ню Йорк също не пропусна да се пошегува с темата по време на брифинг за горещините: „Ако случайно решите да се жените в MSG този уикенд, гарантирам, че вътре ще останете на хладно и климатизирано място. Това е добър пример за целия град.“

  • Поверителност зад кулисите и списъкът с гости

„Медисън Скуеър Гардън“ е нетипично място за сватба със своите 22 000 седящи места, пригодени за баскетболни мачове и концерти (самата Суифт е пяла там 8 пъти). Арената обаче притежава нещо безценно за суперзвезди от такъв ранг: изцяло скрити, подземни VIP входове и тунели, които гарантират 100% защита от обективите на папараците и дроновете.

Ако слуховете се потвърдят, те няма да са първите, сключили брак там. През 1974 г. певецът Слай Стоун вдигна сватба на стадиона, а през 1982 г. там се проведе масова церемония за над 2000 двойки едновременно. 

Слуховете за списъка с гости също нажежават мрежата. Спортната звезда Джордж Китъл, певецът Бенсън Буун и английската поп звезда Суки Уотърхаус вече потвърдиха, че са поканени на „голямо събитие в Ню Йорк“. Сред очакваните гости са най-добрата приятелка на булката Селена Гомес, продуцентът Джак Антоноф, моделът Карли Клос и дори легендарната Стиви Никс, която се очаква да излезе на сцената за специално музикално изпълнение. Любопитството е голямо и около това дали покана е получила Блейк Лайвли, след като наскоро въвлече Суифт в медиен скандал покрай филма си It Ends With Us.

До този момент официалните представители на Тейлър Суифт и Травис Келси отказват какъвто и да е коментар пред BBC. Суифтитата (Swifties) по целия свят обаче са затаили дъх в очакване на уикенда, за да разберат дали любимата им звезда най-накрая е намерила своя приказен „щастлив край“.

Редактор: Стела Христова
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