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Тейлър Суифт и Травис Келси сключили таен брак преди партито с 1000 гости в Ню Йорк

Поп иконата Тейлър Суифт и НФЛ звездата Травис Келси вече са законни съпрузи след тайна церемония, разкриват източници на Page Six. Двамата са дарили 26 милиона долара за благотворителност преди грандиозното сватбено парти за 1000 гости в Ню Йорк

Стела Христова Стела Христова

3 юли 2026, 11:58
Тейлър Суифт и Травис Келси сключили таен брак преди партито с 1000 гости в Ню Йорк
Източник: Getty

М узикалната суперзвезда Тейлър Суифт и асът на „Канзас Сити Чийфс“ Травис Келси официално са съпруг и съпруга. Множество независими източници потвърдиха, че влюбените вече са разменили брачните си обети на тайна, изключително интимна церемония, далеч от очите на медиите, разкрива Page Six.

Преди да пристъпят към пищните сватбени тържества, младоженците са направили грандиозен жест, дарявайки 26 милиона долара за благотворителни каузи.

Въпреки че голямото сватбено парти за над 1000 приятели, колеги и роднини е насрочено за петък вечер (днес) в емблематичната зала „Медисън Скуеър Гардън“ (MSG) в Ню Йорк, двойката вече е законно обвързана. В четвъртък вечер пък се е състояла официалната репетиционна вечеря в тесен кръг за около 100 души.

„Те вече са женени“, категоричен е източник от близкото обкръжение на двойката.

Музикален експерт от Нашвил също потвърди, че в града усилено се коментира щастливата новина за брака на 36-годишните звезди.

  • По следите на брачния лиценз и частния самолет

Журналистическо проучване разкрива, че брачните регистри в щата Ню Йорк в момента са строго запечатани. Служители от общинската служба в Манхатън, където се издават разрешителните за брак срещу такса от 35 долара, споделиха, че през последните дни не е имало никакво движение около името на Суифт.

„Ако бяха дошли тук, със сигурност щяхме да разберем“, настояват те.

Брачният лиценз в Ню Йорк е валиден 60 дни и изисква 24-часов период на изчакване преди сватбата, освен ако не бъде издействано специално съдебно разрешение за незабавен брак. Поради тази причина се появиха сериозни слухове, че тайната церемония всъщност се е провела в Тенеси – щатът, в който Тейлър се мести на 14-годишна възраст, за да стартира кариерата си.

Тези подозрения се засилват и от данните на уебсайтовете, проследяващи полетите на частния самолет на Суифт. Миналата неделя машината е извършила серия от интересни маневри. След като излетял от Нашвил, самолетът кацнал във Филаделфия, където живее бащата на Травис – Ед Келси, както и брат му Джейсън със съпругата си Кайли. Веднага след това самолетът се отправил към Тампа, където е домът на бащата на певицата – Скот Суифт, преди да се върне обратно в Нашвил. Самолетът е останал там до 30 юни, когато е отлетял финално за Ню Йорк.

  • „Медисън Скуеър Гардън“ се превърна в приказна градина

В момента районът около „Медисън Скуеър Гардън“ е под пълна обсада от екипи, които подготвят мегаломанското събитие. Пространството, което обикновено е домакин на грандиозни спортни сблъсъци и концерти, е преобразено в магическа цветна градина.

Менюто за хилядата гости ще включва специалитети от любимите луксозни ресторанти на Тейлър Суифт в Ню Йорк, сред които е и емблематичният Sartiano’s. За празничната атмосфера и доброто настроение на присъстващите ще се погрижи съзвездие от музикални легенди. Очаква се на сцената да излязат близките приятели на булката Ед Шийран, Стиви Никс и Кени Чесни, а сред звездните гости на вечерта ще бъде и сър Пол Маккартни.

Припомняме, че Тейлър и Травис се сгодиха през август миналата година по време на романтична вечер в градината на имението на Келси в Лийууд, Канзас, а днес Тейлър официално става част от известния клан Келси, предвождан от обичаната майка на младоженеца – Дона Келси.

Редактор: Стела Христова
Тейлър Суифт Травис Келси сватба брак тайна церемония Медисън Скуеър Гардън Канзас Сити Чийфс
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