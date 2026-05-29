15 години затвор за обвиняем по планирания атентат на концерт на Тейлър Суифт във Виена

С ъдебните заседатели в Областния съд във Винер Нойщад признаха за виновен 21-годишния Беран А. по делото за планирания атентат срещу концерт на Тейлър Суифт във Виена през август 2024 г. Той беше осъден на 15 години лишаване от свобода, докато вторият обвиняем, Арда К., получи 12-годишна присъда, съобщи австрийската обществена медия ORF. Решенията на съда все още не са окончателни.

Двамата подсъдими бяха признати за виновни и в съучастие в опит за убийство. Според съда те са оказвали подкрепа на Хасан Е. при нападение с нож в Мека. Разследването сочи, че тримата са били част от терористична клетка, свързана с „Ислямска държава“, и са планирали атаки в Мека, Истанбул и Дубай.

Докато Беран А. и Арда К. се завърнали в Австрия, без да извършат нападения, Хасан Е. атакувал служител по сигурността пред Голямата джамия в Мека от името на екстремистката организация. Той остава задържан в Саудитска Арабия, където се очаква развитието на наказателното производство срещу него.

Според прокуратурата двамата обвиняеми са поддържали постоянен контакт с Хасан Е. в дните преди атаката и са го насърчавали чрез продължителни телефонни разговори.

По време на процеса защитата представи Хасан Е. като основната фигура зад планираните нападения, твърдейки, че той не се е нуждаел от психологическа подкрепа и е действал самостоятелно. Осемчленният съдебен състав обаче не прие тази теза и се довери на аргументите на прокуратурата.

„Впечатлението, което обвиняемите оставиха тук, не е това на бедни последователи, които лесно могат да бъдат манипулирани“, заяви прокурорът в заключителната си пледоария.

В последните си думи пред съда и двамата обвиняеми изразиха разкаяние и поднесоха извинения.

Основен акцент в делото бяха плановете за атентат срещу концерт на Тейлър Суифт във Виена през август 2024 г. Според обвинението Беран А., австрийски гражданин със северномакедонски корени, неколкократно е полагал клетва за вярност към „Ислямска държава“.

Прокуратурата твърди, че той е възнамерявал да нападне хора пред стадион „Ернст Хапел“, а след това да се самоубие. За целта е произвел малко количество от експлозива TATP по инструкции, намерени в интернет, и е направил неуспешен опит да се снабди с автоматично оръжие и ръчна граната.

След сигнал от разузнавателна служба Беран А. е бил арестуван на 7 август 2024 г. – ден преди първия от трите планирани концерта на Тейлър Суифт във Виена. Впоследствие всички концерти бяха отменени.

Разследването е разкрило и международен аспект на дейността на предполагаемата терористична клетка. Според обвинението Беран А., Арда К. и техният съученик Хасан Е. са планирали отделни атентати в Близкия изток още в началото на 2024 г.

По време на процеса двамата обвиняеми признаха, че са пътували до Дубай и Истанбул с намерение да извършат нападения, но в крайна сметка са се отказали от плановете си.