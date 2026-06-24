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Екоактивисти погнаха Тейлър Суифт: Разкриха тайния летателен дневник на частния ѝ самолет

Данни от въздушния трафик разкриха, че суперзвездата използва луксозната си машина за абсурдно къси разстояния, които с кола отнемат по-малко от час. Докато екозащитници говорят за „чист каприз“, екипът на певицата побърза да се оправдае, че самолетът редовно се дава под наем

24 юни 2026, 14:21
Екоактивисти погнаха Тейлър Суифт: Разкриха тайния летателен дневник на частния ѝ самолет
Източник: Getty

Поп иконата Тейлър Суифт отново е в центъра на сериозен скандал, свързан с околната среда. Изтекли данни от официалния летателен дневник на частния ѝ самолет разкриват плашещи подробности за честотата на нейните полети. Оказва се, че певицата е използвала суперлуксозната си машина за абсурдно кратки разстояния – включително за полети, продължаващи по-малко от 15 минути, които биха могли да бъдат изминати с кола за по-малко от час.

Според разследване Daily Mail, публикувано след поредния теч на данни от платформи за проследяване на въздушния трафик, самолетът на Суифт е генерирал огромни количества въглеродни емисии. Дневникът показва, че машината е била във въздуха почти постоянно между отделните концерти от световното ѝ турне, както и за лични пътувания до дестинации, които лесно могат да бъдат достигнати с наземен транспорт.

Лукс срещу природата: Полети за по 13 минути

Екоактивисти и потребители в социалните мрежи изразиха бурно възмущение от факта, че докато на обикновените хора се налагат ограничения и се препоръчва екологичен начин на живот, суперзвездата замърсява планетата със скорост, за която обикновен гражданин би имал нужда от няколко живота.

Един от най-фрапиращите записи в дневника показва полет с продължителност от едва 13 минути. Пътуването е било между две близки летища в един и същи американски щат. Според изчисления на природозащитници, само за тези няколко минути във въздуха самолетът е изхвърлил повече токсични емисии, отколкото средностатистически автомобил произвежда за цяла година.

„Това е абсолютна проява на екологично безразсъдство. Никой няма нужда да лети 10 минути със собствен самолет, освен ако не става въпрос за спешна медицинска ситуация. Тук говорим за чист каприз за сметка на бъдещето на планетата“, коментират от международна зелена организация.

Заплахи за съд и опити за прикриване

Това не е първият път, в който Тейлър Суифт попада под ударите на критиците заради личния си въглероден отпечатък. Преди време нейният правен екип изпрати официално предупреждение за съд до младия студент Джак Суини, който стана известен с това, че използва публично достъпни данни, за да следи и публикува в реално време полетите на милиардери и известни личности.

Адвокатите на певицата тогава заявиха, че споделянето на тази информация застрашава личната ѝ сигурност и представлява „тормоз и преследване“. Активистите обаче са категорични, че Суифт просто се опитва да скрие неудобната истина за навиците си на пътуване.

Официалното оправдание: „Самолетът се дава под наем“

В опит да изчистят имиджа на поп звездата, нейни представители побързаха да излязат с официално изявление. Според тяхната версия, Тейлър Суифт не може да бъде винена за всички изброени полети в дневника: „Частният самолет на Тейлър редовно се дава под наем на други лица, когато тя не го използва. Да се приписват всички тези полети и съответните емисии изцяло на нея, е фактически неточно и дълбоко несправедливо“.

Въпреки това оправдание, вълната от критики в мрежата не стихва. Фенове и критици са единодушни, че като собственик на машината, милиардерката носи пряка отговорност за това как и колко често се използва тя, особено в ера на глобални климатични промени.

 

Източник: Daily Mail    
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