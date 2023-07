Окончателната причина за смъртта на Джулиан Сандс

О кончателната причина за смъртта на британския актьор Джулиан Сандс е обявена за неопределена.

Тялото на звездата от "Стая с изглед" беше намерено през юни, месеци след като той изчезна по време на поход в планините Сан Габриел в Калифорния.

Julian Sands final cause of death is undetermined https://t.co/hOmt8vyMhd

Причината за смъртта е неопределена поради състоянието на тялото на Сандс, а по време на разследването на съдебния лекар не са открити други фактори.

От полицията в окръг Сан Бернардино заявиха, че определянето на смъртта е "обичайно при разглеждането на случаи от този тип".

Миналия месец беше потвърдено, че човешките останки, намерени в района на планината Балди, са на актьора, който изчезна по време на поход през януари на 65-годишна възраст.

Неговият брат Ник Сандс, който живее в Гаргрейв, Северен Йоркшир, заяви, че почитта към него е била "огромна", като добави, че ще "скърби и празнува" загубата и живота на брат си "в еднаква степен".

Julian Sands's cause of death 'undetermined' after going missing while hikinghttps://t.co/wvlHACUkvp