Огромно слънчево изригване насочено към Земята

С лънцето започна страховития сезон с гръм и трясък, освобождавайки се на 1 октомври с колосално изригване и изхвърляне на коронална маса, насочено право към Земята.

Изригването достигна X7.1 – второто най-мощно изригване от текущия слънчев цикъл и едно от най-мощните слънчеви изригвания, измервани някога, намиращо се сред първите 30 изригвания през последните 30 години.

Не сме в никаква опасност, но Центърът за прогнозиране на космическото време на NOAA прогнозира леки до силни геомагнитни бури през следващите няколко дни, от 3 до 5 октомври.

Слънчевите изригвания и короналните изхвърляния на маса са нормално поведение за Слънцето, особено когато е в пика на своя цикъл на активност, както учените смятат, че е случаят в момента. Те често се появяват в асоциация един с друг, изригвайки от слънчеви петна на повърхността на Слънцето.

Тези слънчеви петна са региони, където слънчевото магнитно поле е временно по-силно от магнитните полета навсякъде другаде по Слънцето. Когато магнитните полета на слънчевите петна с противоположна полярност се заплитат, те могат да щракнат и да се свържат отново, причинявайки мощни експлозии на енергия. Слънчевото изригване е изригване на светлина; които достигат до нас със скоростта на светлината и могат да причинят временно прекъсване на радиото.

M3.2 flare from 13842 about 30 min ago. Hopefully the sunspot group has more oomph left as it is about as Earth-directed as it will ever be. pic.twitter.com/L2HzfPheuL

Изхвърлянето на коронална маса е изхвърляне на милиарди тонове слънчеви частици, заплетени с магнитни полета, се изхвърлят в космоса, където се разнасят из Слънчевата система.

Когато тези слънчеви частици се сблъскат с магнитосферата на Земята, резултатът е това, което наричаме геомагнитна буря, голямо разрушаване на магнитосферата на Земята, което засяга най-вече горната атмосфера, далеч от мястото, където би засегнало повечето хора.

В допълнение, слънчевите частици могат да бъдат отклонени и ускорени по линиите на магнитното поле до по-високи географски ширини, където се изхвърлят в атмосферата. Те взаимодействат с частици в земната атмосфера, чиято йонизация създава цветни, танцуващи светлини в небето – полярните сияния и австралите.

Изригването X7.1 и свързаният с него CME идват от особено сложен регион на слънчеви петна, наречен AR 3842. Тази колекция от слънчеви петна е това, което е известно като регион Бета-Гама-Делта . Той съдържа сложна плетеница от линии на магнитно поле с противоположна полярност, всички много близо една до друга – оптималните условия за активност на избухване.

AR 3842 в момента пресича слънчевия диск и е точно в средата на нашето зрително поле; основна позиция за насочени към Земята изригвания. И той излъчи друг факел от клас М само преди няколко часа, към момента на писане, с тактова честота M3.3 .

Изригванията на тези нива са доста зрелищни и могат да причинят някои смущения в живота на Земята. Те могат да причинят прекъсвания на високочестотното радио на осветената от слънцето страна на Земята.

Изхвърлянията на коронарна маса са потенциално по-разрушителни, но силата им варира в зависимост от редица фактори и няма признаци, че AR 3842 CME ще бъде повод за безпокойство.

Най-мощното слънчево изригване от настоящия слънчев цикъл беше X8.7, което видяхме през май.

Районът на слънчевите петна, свързан с това изригване, донесе някои от най-зашеметяващите полярни сияния, които светът някога е виждал; не е ясно дали представлението ще се повтори, но прогнозите предполагат, че ще получим поне нещо като светлинно шоу.

A significant #SolarFlare is currently in progress on the Sun, producing a widespread strong radio blackout on the day-lit side of the Earth. The flare clocked in above an X7-class, making it the second largest event since 2017. #spaceweather #astronomy pic.twitter.com/Xj7xpIIWtQ