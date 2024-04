Гледайте първи зрелищни кадри на слънчевото изригване от сондата "Паркър"

С лънчевата сонда "Паркър" се движи възможно най-близо до Слънцето и това ѝ дава невероятна възможност да наблюдава поведението на Слънцето отблизо - понякога директно в събитията в слънчевата атмосфера, като този първи невероятен кадър, заснемащ взаимодействието между слънчевото изригване и фоновия слънчев вятър.

Слънчевото изригване може да предизвика геомагнитни бури, ако засегне Земята. Те могат да нарушат нормалния поток на слънчевия вятър - поток от заредени частици, които се отделят от Слънцето. "Паркър" показва един от начините, по които това се случва.

