Огромна дупка Атлантическия океан може да хвърли светлина върху произхода на живота на Земята

Х ората са направили рекорден сондаж на дълбочина 1268 метра в земната мантия, давайки на учените необикновен поглед към дълбоката геология на планетата - и вероятно към произхода на живота. Сондажът е направен във вулканично активен район на Средноатлантическия хребет, разположен по дъното на Атлантическия океан.

Мантията е най-дебелият слой на Земята, разположен между кората и ядрото. Макар че мантията обикновено се намира на много километри под кората, тя е разкрита чрез разломи в Средноатлантическия хребет, което предоставя гледна точка за изследване на недостъпния слой през „тектоничен прозорец“.

С помощта на кораба за океанско сондиране JOIDES Resolution екипът успява да получи цилиндър с дължина 1268 метра, който осигурява почти непрекъсната проба от мантийната скала.

