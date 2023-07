Това е най-голямото космическо „огледало“

О блаците имат свойството да отразяват слънчевата светлина. На Земята те отразяват около 30 процента от слънчевата светлина обратно в космоса. Венера, изцяло покрита с облаци, отразява 75 процента, което я прави и най-яркият обект в нашето нощно небе. Наскоро обаче астрономите откриха екзопланета, която е дори още по-блестяща. Екзопланетата LTT9779b отразява 80 процента от звездната светлина, която получава, което я прави най-блестящата, известна досега, планета или най-голямото космическо "огледало" във Вселената.

Количеството, с което се измерва отразената от една планета светлина, се нарича албедо. Колкото по-отразяваща е повърхността, толкова по-високо е албедото. Тъмните и грапави повърхности абсорбират светлината и затова повечето светове, освен ако нямат много облаци или ако не са покрити с лед, имат ниско албедо. LTT9779b има невероятно албедо, което е доаста изненадващо за учените, защото според тях тази планета изобщо не би трябвало да има облаци или дори атмосфера.

This scorching world is covered by reflective clouds made of metals and silica. https://t.co/fG0d62jvXV

Открита с помощта на мисията „Хеопс“ на Европейската космическа агенция (ESA), планетата обикаля около звезда, подобна на Слънцето, само за 19 часа и е толкова близо до нея, че обърнатата към звездата страна е с температура 2000°C. LTT9779b е малко по-тежка и малко по-голяма от Нептун, а впечатляващата й отразяваща способност се дължи облаците, които изграждат атмосферата му.

„Представете си планета, кръжаща изключително близо до своята звезда, с тежки облаци от метални частици, от които валят титанови капчици“, каза съавторът Джеймс Дженкинс, астроном от университета Диего Порталес и CATA (Сантяго, Чили).

Тази планета определено е мистерия. Има значителна разлика между известните ни планети с размерите на Нептун, които обикалят толкова близо до своята звезда. Причината, смятат астрономите, е проста. По-големите планети, имат достатъчно силна гравитация, за да поддържат атмосферата си през повечето време. Но атмосферите на планетите подобни на Нептун трябва да бъдат издухвани, като оставят след себе си скалисто ядро с размерите на Земята. Тази планета може да е изключение поради необичайните й облаци, които отразяват голяма част от светлината, като дават на планетата шанс да запази газовата си обвивка.

Друго странно е, че при температурите, които се наблюдават на тази планета, не би трябвало изобщо да има облаци, та дори и да са направени от стъклени или метални частици. И все пак те съществуват карайки този далечен свят целият да блести.

New

ESA locates the largest known “mirror” in the Universe

More: https://t.co/eUsA0W2HwG pic.twitter.com/ii7mwlt3Ns