Илон Мъск си намери нова планета за колонизиране

И лон Мъск наскоро повдигна вежди в социалните медии с подкрепата си за убеждението на Тед Качински (известен още като Юнабомбър), че технологиите представляват значителна заплаха за човечеството. Въпреки това милиардерът предприемач продължава да използва силата на технологиите, особено чрез своята компания SpaceX, за амбициозния проект за колонизиране на Марс. Сега, според „Futurism“, Мъск е насочил погледа си към друга потенциално обитаема екзопланета, намираща се извън нашата звездна система, за евентуална колонизация.

Проксима Кентавър Б, разположена на малко повече от 4 светлинни години от нас в системата Алфа Кентавър, където се развива действието на филма "Аватар" на Джеймс Камерън, е открита за първи път през 2016 г. Учените смятат тази екзопланета за потенциален кандидат за поддържане на живот.

Като се има предвид, че Илон Мъск открито изразява загрижеността си за продължителността на човешкото оцеляване и целта си да създаде самоподдържащи се колонии на други планети, е логично Проксима Кентавър Б да е предизвикала интереса му. От откриването на екзопланетата досега тя е била обект на няколко проучвания. Учените са използвали компютърни симулации, за да оценят способността на Проксима Кентавър Б да поддържа течна вода и евентуално живот.

-GWN

Elon Musk Says This Exoplanet Is 'Practically Next Doors' To Earth https://t.co/HtipMuxIWE