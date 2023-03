Чернунос - загадъчният бог с рога

К елтите с право могат да бъдат поставени сред най-значимите древни култури и цивилизации в света. Техният далечен древен произход е незаменима част от всеки исторически урок, а ролята им в историята е била решаваща за развитието на света, какъвто го познаваме днес. И все пак, дори и така, много аспекти на келтската култура и вярвания са донякъде загадка - дори и днес.

Тъй като не са оставили значителни писмени сведения, келтите са до голяма степен загадъчни и повечето от това, което знаем за ранната им история, идва от римски или гръцки историци. Знаем обаче, че Чернунос е бил едно от главните им божества. Мистичен бог с рога, той е бил почитан от келтите в цяла Европа.

Кой е бил Чернунос, богът с рогата на келтите?

Със сравнително скорошните открития на древните келтски ядра в Ла Тене и Халщат в средата на XIX в. светът и културата на тези древни европейци попадат в по-близкото полезрение на широката общественост, а също и на историците. Изведнъж се оказа, че има какво още да се научи за келтите, за тяхното изкуство, начин на живот и вярвания.

Преди 1800 г. пантеонът на древните келти до голяма степен е бил загадъчен, но с новите археологически материали, типове и по-близък поглед към религиозните им ритуали най-накрая успяхме да нарисуваме по-подробна картина на древните богове на келтските народи.

Вероятно най-известното божество в техния пантеон е Цернунос, бог с рога, който вероятно произхожда далеч преди появата на келтите. Понякога известен и като Карнонос, името му има твърд протоиндоевропейски произход.

То произлиза от праисторическата дума *k̑r̥no- и по този начин е родствено на германската *hurnaz и латинската cornu, всички със значение "рог". В келтския галски език тази дума е била karnon, а връзката с името на Цернунос е ясна - тя отразява еленовите рога на божеството, растящи от главата му. Така че Cernunnos буквално означава "рогатият".

Това може да се заключи и от запазените изображения, свързани с бога.от торк на шията или в ръката и със символични животни около него. Съществуват обаче някои ключови показатели, които подсказват, че Керуннос е много по-стар от появата на келтската култура. В почти всяко запазено изображение Чернунос е представен като седнала човешка фигура, с величествени еленови рога на главата, с луксозна и символична огърлица.

Една от най-големите пречки в процеса на изучаване на Чернунос е липсата на запазена келтска или галска литература, надписи и други писмени свидетелства, свързани с това божество. Без такива материали ние оставаме напълно безпомощни по отношение на това каква точно роля е имал Цернунос за келтите. Дали е бил главното божество на по-голям пантеон? Какви епитети е имал и какви митични разкази са били свързани с него? Това са неща, които е трудно дори да се очертаят правилно. Но спокойно можем да кажем, че това е бил много важен бог, който присъства в цяла Европа, при всички келтски народи.

