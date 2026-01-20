Odd Crew – легендите на българския метъл

Валери Божинов: Италианският ми е по-добър от българския, но се уча да пиша на родния език

Е пизод 43 на MUSICOLOGY LIVE вече е факт – с гости едни от най-мощните и разпознаваеми имена на родната метъл сцена: Odd Crew.

Източник: Радослав Делийчев

Odd Crew е една от емблематичните български метъл банди, утвърдила се с характерно тежко звучене, енергични лайв изпълнения и стабилно присъствие на алтернативната сцена. С множество албуми, турнета и участия на големи фестивали, групата заслужено се нарежда сред легендите на родния метъл.

Съставът на Odd Crew включва вокалиста Васко Райков, китариста Васил Първановски, басиста Мартин Стоянов и барабаниста Боян „Бонзи“ Георгиев. Историята на бандата започва през 1998 г., когато е създадена под името „Каскадьори“, а през 2008 г. приема името Odd Crew – символ на нов етап и още по-ясна музикална идентичност.

Очаквайте силна емоция, безкомпромисна музика и концерт, който не се забравя. Радио София подкрепя качествената българска музика – подкрепете я и вие!